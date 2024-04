Apple Arcade: a cosa serve, quanto costa, che giochi include

Da qualche tempo, Apple ha deciso di puntare forte sui videogiochi proponendo Apple Arcade, un servizio in abbonamento che permette di accedere a un catalogo di oltre duecento videogiochi on demand, da riprodurre liberamente sui propri dispositivi della Mela — siano essi iPhone, Mac, Apple TV, iPad o perfino iPod Touch.

Il dato interessante è che non è necessario rimanere sempre connessi: i giochi, come avviene anche con altri servizi in abbonamento videoludici, possono essere scaricati e fruiti offline.

Di seguito, facciamo il punto su questo abbonamento, per aiutare i possessori di dispositivi Apple appassionati di videogiochi a capire se possa essere la soluzione ideale.

Cos'è Apple Arcade e a cosa serve

Apple Arcade è un servizio in abbonamento che permette, pagando una quota fissa mensile, di accedere in qualsiasi momento a una vasta libreria di videogiochi on-demand, che viene aggiornata su base settimanale.

I videogiochi possono essere scaricati sui propri dispositivi Apple e giocati anche offline. Per trovarli, è necessario accedere all'App Store del proprio device e visitare l'apposita sezione Arcade.

I giochi rimangono accessibili a piacimento fino a quando l'abbonamento è attivo.

Su quali piattaforme è disponibile?

È possibile usufruire dei giochi inclusi nell'abbonamento su:

iPhone

iPad

Apple TV (con iPad OS e tv OS 13)

Mac (da Mac OS Catalina in su)

iPod Touch (iOS 13).

Quanto costa?

Apple Arcade ha un prezzo di 6,99€ al mese. Se interessati, potete abbonarvi attraverso questa pagina.

Nella cifra è incluso l'accesso alla libreria integrale di videogiochi che vengono mostrati nella sezione Arcade di App Store.

Apple Arcade giochi: che giochi include?

Il catalogo di giochi disponibili su Apple Arcade si aggiorna su base settimanale.

Al momento, include oltre 200 videogiochi diversi, tra i quali figurano i seguenti:

Atone: Heart of the Elder Tree - Un videogioco di esplorazione e combattimento dedicato agli amanti della mitologia norrena, che propone anche dei finali multipli basati sulle scelte del giocatore.

- Un videogioco di esplorazione e combattimento dedicato agli amanti della mitologia norrena, che propone anche dei finali multipli basati sulle scelte del giocatore. Ballistic Baseball - Un gioco dedicato all'amatissimo sport americano, in cui cercheremo di spuntarla come lanciatore e battitore.

- Un gioco dedicato all'amatissimo sport americano, in cui cercheremo di spuntarla come lanciatore e battitore. Beyond a Steel Sky - Seguito dell'avventura punta e clicca Beneath a Steel Sky del 1994, vi mette nei panni dell'ingegnere Robert Foster, chiamato a esplorare un mondo in rovina. Trovate la nostra recensione completa qui.

- Seguito dell'avventura punta e clicca Beneath a Steel Sky del 1994, vi mette nei panni dell'ingegnere Robert Foster, chiamato a esplorare un mondo in rovina. Trovate la nostra recensione completa qui. Cardpocalypse - Videogioco in single player in cui bisogna sconfiggere dei mostri rei di aver rapito degli studenti. La pittoresca direzione artistica rende questa storia di formazione attraente anche per i più giovani.

- Videogioco in single player in cui bisogna sconfiggere dei mostri rei di aver rapito degli studenti. La pittoresca direzione artistica rende questa storia di formazione attraente anche per i più giovani. Cat Quest II - Vi mette nei panni di un agguerrito gattino che deve vedersela con combattimenti, nemici senza freni e tante risorse da raccogliere. Molto amato su console per la sua atmosfera leggera e cartoonesca, da poco ha visto anche l'annuncio di un terzo capitolo.

- Vi mette nei panni di un agguerrito gattino che deve vedersela con combattimenti, nemici senza freni e tante risorse da raccogliere. Molto amato su console per la sua atmosfera leggera e cartoonesca, da poco ha visto anche l'annuncio di un terzo capitolo. ChuChu Rocket! Universe - Il ritorno di una storica serie di SEGA, per un puzzle game in 3D che propone centinaia di sfide, anche in multiplayer.

- Il ritorno di una storica serie di SEGA, per un puzzle game in 3D che propone centinaia di sfide, anche in multiplayer. Disney Dreamlight Valley - Immaginate di costruire la vostra vita nei regni delle fiabe Disney.

- Immaginate di costruire la vostra vita nei regni delle fiabe Disney. Doomsday Vault - Nei panni di un robot in scenari desolati e decaduti, dovremo vivere un'avventura e scorrazzare per trovare la nostra strada.

- Nei panni di un robot in scenari desolati e decaduti, dovremo vivere un'avventura e scorrazzare per trovare la nostra strada. Down in Bermuda - Vestiremo i panni di un esploratore che cerca di svelare i misteri di un'isola accompagnato da... un'anatra!

- Vestiremo i panni di un esploratore che cerca di svelare i misteri di un'isola accompagnato da... un'anatra! Earth Night - Gli scenari di gioco sono le schiene di enormi draghi (!), in ambientazioni illustrate a mano in due dimensioni. Le meccaniche sono da platform side scroller e i livelli sono generati proceduralmente.

- Gli scenari di gioco sono le schiene di enormi draghi (!), in ambientazioni illustrate a mano in due dimensioni. Le meccaniche sono da platform side scroller e i livelli sono generati proceduralmente. Enter the Construct - Sparatutto in prima persona dalle atmosfere fantascientifiche.

- Sparatutto in prima persona dalle atmosfere fantascientifiche. Exit the Gungeon - Dopo Enter the Gungeon, si torna a cercare di scappare dai dungeon che ci saranno proposti.

- Dopo Enter the Gungeon, si torna a cercare di scappare dai dungeon che ci saranno proposti. Fantasian - Probabilmente il più celebre titolo di Apple Arcade (ancora oggi esclusivo), è un gioco di ruolo dagli scenari mozzafiato, realizzato da Hironobu Sakaguchi, già papà del leggendario Final Fantasy. Trovate qui la nostra recensione.

- Probabilmente il più celebre titolo di Apple Arcade (ancora oggi esclusivo), è un gioco di ruolo dagli scenari mozzafiato, realizzato da Hironobu Sakaguchi, già papà del leggendario Final Fantasy. Trovate qui la nostra recensione. Football Manager 2024 Touch - Sedetevi sulla panchina della vostra squadra del cuore per fare finalmente a modo vostro, tra calciomercato, tattiche e coppe da alzare.

- Sedetevi sulla panchina della vostra squadra del cuore per fare finalmente a modo vostro, tra calciomercato, tattiche e coppe da alzare. Frogger in Toy Town - Immaginate Frogger venire reinventato con uno stile da cartone animato e avrete tutte le informazioni che vi servono su questo gioco!

- Immaginate Frogger venire reinventato con uno stile da cartone animato e avrete tutte le informazioni che vi servono su questo gioco! Hitchhiker - Mettiamo i panni di un intrepido autostoppista che però non sa dove debba andare...

- Mettiamo i panni di un intrepido autostoppista che però non sa dove debba andare... Hot Lava - Fino a otto giocatori possono sfidarsi per evitare la lava, saltandosi e arrampicandosi per sfuggire in tutti i modi al pavimento fiammeggiante.

- Fino a otto giocatori possono sfidarsi per evitare la lava, saltandosi e arrampicandosi per sfuggire in tutti i modi al pavimento fiammeggiante. Jenny LeClue - Thriller di stampo narrativo, vede il protagonista cercare di scoprire la verità su sua madre, che è stata accusata di omicidio. Accusa fondata o siamo davanti a un'ingiustizia? E quale delle due opzioni è più spaventosa?

- Thriller di stampo narrativo, vede il protagonista cercare di scoprire la verità su sua madre, che è stata accusata di omicidio. Accusa fondata o siamo davanti a un'ingiustizia? E quale delle due opzioni è più spaventosa? LEGO Arthouse - A colpi di mattoncini LEGO, dovremo vivere un'avventura narrativa che cerca di riscoprire il bello della creatività fanciullesca.

- A colpi di mattoncini LEGO, dovremo vivere un'avventura narrativa che cerca di riscoprire il bello della creatività fanciullesca. LEGO Brawls - In questo multiplayer 4 v 4 i giocatori possono sfidarsi di stage in stage, anche a colpi di jetpack e lanciatorte!

- In questo multiplayer 4 v 4 i giocatori possono sfidarsi di stage in stage, anche a colpi di jetpack e lanciatorte! Lifeslide - Controlleremo un aeroplanino di carta che si aggirerà per i cieli, nei livelli che sono in realtà creati dai sogni a occhi aperti di un bambino.

- Controlleremo un aeroplanino di carta che si aggirerà per i cieli, nei livelli che sono in realtà creati dai sogni a occhi aperti di un bambino. Little Orpheus - Ambientato negli anni '60, nel momento della corsa allo spazio, il gioco ci porterà alla scoperta di un mistero da parte dell'URSS. strutturato come un platformer ed è firmato dall'eccellente team The Chinese Room, già autore di Dear Esther e di Everybody's Gone to the Rapture.

- Ambientato negli anni '60, nel momento della corsa allo spazio, il gioco ci porterà alla scoperta di un mistero da parte dell'URSS. strutturato come un platformer ed è firmato dall'eccellente team The Chinese Room, già autore di Dear Esther e di Everybody's Gone to the Rapture. Manifold Garden - Ispirato a Escher, è un puzzle game in soggettiva in cui le regole dell'universo così come lo conosciamo non valgono più: dovremo impararne di nuove, per risolvere gli enigmi che ci proporrà.

- Ispirato a Escher, è un puzzle game in soggettiva in cui le regole dell'universo così come lo conosciamo non valgono più: dovremo impararne di nuove, per risolvere gli enigmi che ci proporrà. Mini Motorways - Un interessantissimo gioco di gestione del traffico, con schemi rompicapo in cui dovrete riuscire a distribuire i veicoli.

- Un interessantissimo gioco di gestione del traffico, con schemi rompicapo in cui dovrete riuscire a distribuire i veicoli. Monomals - Coloratissimo e vivace, questo gioco ci richiede di catturare le bizzarre creature a cui deve il nome, peraltro a ritmo di musica.

- Coloratissimo e vivace, questo gioco ci richiede di catturare le bizzarre creature a cui deve il nome, peraltro a ritmo di musica. Mosaic - Stanco della sua vita monotona, un uomo cambierà improvvisamente la sua routine imbarcandosi verso una oscura avventura.

- Stanco della sua vita monotona, un uomo cambierà improvvisamente la sua routine imbarcandosi verso una oscura avventura. Mr. Turtle - Parliamo di un colorato platform single player in cui si vestono i panni di una tartaruga.

- Parliamo di un colorato platform single player in cui si vestono i panni di una tartaruga. NBA 2K24 Arcade Edition - Il gioco ideale per gli amanti del grande basket americano, con le licenze ufficiali delle stelle NBA.

- Il gioco ideale per gli amanti del grande basket americano, con le licenze ufficiali delle stelle NBA. No Way Home - Ci confronteremo con alieni di ogni sorta in un'avventura dalle atmosfere sci-fi.

- Ci confronteremo con alieni di ogni sorta in un'avventura dalle atmosfere sci-fi. Oceanhorn 2 - L'avventura perfetta per chi ama la saga The Legend of Zelda, a cui Oceanhorn è dichiaratamente ispirato.

- L'avventura perfetta per chi ama la saga The Legend of Zelda, a cui Oceanhorn è dichiaratamente ispirato. Overland - Superata l'apocalisse, è nostro compito procurarci provviste per sopravvivere e salvare gli altri superstiti.

- Superata l'apocalisse, è nostro compito procurarci provviste per sopravvivere e salvare gli altri superstiti. Pac-Man Party Royale - Pac-Man è al centro di battaglie multiplayer per quattro giocatori.

- Pac-Man è al centro di battaglie multiplayer per quattro giocatori. Possessions - Si tratta di un puzzle game 3D in cui si gioca con la prospettiva, studiando gli oggetti da diverse angolazioni per trovare l'incastro prospettico giusto.

- Si tratta di un puzzle game 3D in cui si gioca con la prospettiva, studiando gli oggetti da diverse angolazioni per trovare l'incastro prospettico giusto. Projection: First Light - A metà tra avventura e viaggio mitologico, ci chiede di sfruttare la luce per risolvere dei puzzle.

- A metà tra avventura e viaggio mitologico, ci chiede di sfruttare la luce per risolvere dei puzzle. Rayman Mini - In attesa di un episodio tutto nuovo, potete godervi Rayman in versione mini in questo gioco, con l'uomo melanzana più famoso del mondo che è ora piccolissimo e deve muoversi velocemente tra funghi, insetti e piante che sono enormi rispetto a lui.

- In attesa di un episodio tutto nuovo, potete godervi Rayman in versione mini in questo gioco, con l'uomo melanzana più famoso del mondo che è ora piccolissimo e deve muoversi velocemente tra funghi, insetti e piante che sono enormi rispetto a lui. Sayonara Wild Hearts - Endless runner molto amato anche su altre piattaforme, ad altissimo tasso di laser, moto e spadoni.

- Endless runner molto amato anche su altre piattaforme, ad altissimo tasso di laser, moto e spadoni. Shantae and the Seven Sirens - Ennesimo episodio di questa amata saga, ci trasporta in un mondo sottomarino, pronti ad affrontare le sette sirene che danno nome al gioco.

- Ennesimo episodio di questa amata saga, ci trasporta in un mondo sottomarino, pronti ad affrontare le sette sirene che danno nome al gioco. Shinsekai Into the Depths - Interessante avventura a scorrimento orizzontale di casa Capcom, ve ne avevamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione.

- Interessante avventura a scorrimento orizzontale di casa Capcom, ve ne avevamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione. Skate City - Un po' di leggerezza e velocità per gli amanti dello skateboard, che potranno esibirsi in trick di ogni tipo sfruttando il touchscreen.

- Un po' di leggerezza e velocità per gli amanti dello skateboard, che potranno esibirsi in trick di ogni tipo sfruttando il touchscreen. Sneaky Sasquatch - Sbizzarritevi a diventare Big Foot e a combinarne di ogni tipo all'insaputa di chi incontrerete.

- Sbizzarritevi a diventare Big Foot e a combinarne di ogni tipo all'insaputa di chi incontrerete. Sonic Racing - Pronti a sfrecciare, stavolta motori alla mano, nei panni di Sonic e dei suoi amici?

- Pronti a sfrecciare, stavolta motori alla mano, nei panni di Sonic e dei suoi amici? Spidersaurs - Dinosauri e ragni si fondono, in combattimenti con una direzione artistica da cartone animato.

- Dinosauri e ragni si fondono, in combattimenti con una direzione artistica da cartone animato. Steven Universe: Unleash the Light - Un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Steven Universe.

- Un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Steven Universe. Super Impossible Road - Un racing game ambientato nel futuro, in cui potremo sfidare altri giocatori in multiplayer.

- Un racing game ambientato nel futuro, in cui potremo sfidare altri giocatori in multiplayer. The Artful Escape - Amatissimo anche su console, ci mette nei panni di un musicista che vuole scoprire se stesso. Potete saperne di più nella recensione completa.

- Amatissimo anche su console, ci mette nei panni di un musicista che vuole scoprire se stesso. Potete saperne di più nella recensione completa. The Bradwell Conspiracy - Gioco in soggettiva dalla forte impronta narrativa, sviluppato da Bossa Studio.

- Gioco in soggettiva dalla forte impronta narrativa, sviluppato da Bossa Studio. The Enchanted World - Puzzle game che ci metterà nei panni di una fata, che vuole ricostruire un mondo magico finito in pezzi.

- Puzzle game che ci metterà nei panni di una fata, che vuole ricostruire un mondo magico finito in pezzi. The Pathless - Firmato dagli autori di ABZU, è un titolo di esplorazione in cui dovremo interrompere una maledizione, in compagnia di un'aquila. Potete saperne di più nella nostra recensione.

- Firmato dagli autori di ABZU, è un titolo di esplorazione in cui dovremo interrompere una maledizione, in compagnia di un'aquila. Potete saperne di più nella nostra recensione. Towaga Among Shadows - Azione single player per questo titolo in cui saremo una guerriera che deve scacciare i nemici dal tempio.

- Azione single player per questo titolo in cui saremo una guerriera che deve scacciare i nemici dal tempio. UFO on Tape: First Contact - Il gioco ideale per gli appassionati di ufologia!

- Il gioco ideale per gli appassionati di ufologia! Various Daylife - Immaginate di costruire la vostra vita quotidiana molti, molti, molti secoli fa, in questa produzione di Square Enix che si rifà a Bravely Default. Trovate qui la nostra recensione.

- Immaginate di costruire la vostra vita quotidiana molti, molti, molti secoli fa, in questa produzione di Square Enix che si rifà a Bravely Default. Trovate qui la nostra recensione. What the Golf? - Il gioco di golf più folle e originale di sempre, dal momento che ogni livello propone degli scenari esilaranti in cui mandare in buca la pallina. Ve ne abbiamo parlato nella recensione.

- Il gioco di golf più folle e originale di sempre, dal momento che ogni livello propone degli scenari esilaranti in cui mandare in buca la pallina. Ve ne abbiamo parlato nella recensione. Where Cards Fall - Un romanzo formazione che si fa avventura.

- Un romanzo formazione che si fa avventura. Winding Worlds - Puzzle e avventura si incontrano in questo gioco che vuole parlare di amicizia.

- Puzzle e avventura si incontrano in questo gioco che vuole parlare di amicizia. Yaga - Gioco di ruolo in cui le scelte del giocatore modificano l'andamento delle vicende.

Per ulteriori dettagli sulla libreria di giochi completa, vi raccomandiamo di visitare il sito ufficiale.

Domande e risposte su Apple Arcade

Posso giocare in streaming?

No, Apple Arcade non è un servizio di gioco in streaming come Cloud Gaming di Xbox o GeForce Now di Nvidia. I giochi vengono eseguiti localmente, sul vostro dispositivo, e non in remoto.

Questo significa anche che non avete bisogno di una connessione internet sempre attiva (e performante) per giocare.

Posso giocare offline?

Sì, una volta scaricati i vostri giochi è possibile giocare offline in qualsiasi momento. Non è quindi necessario avere una connessione sempre attiva.

Posso giocare gratis ogni gioco di AppStore?

No, i giochi inclusi nell'abbonamento sono quelli presenti nella sezione Arcade proposta da App Store.

Si tratta di una lista di giochi selezionati, tra cui anche alcuni esclusivi, ma che non comprende qualsiasi videogioco venga pubblicato per dispositivi Apple.

Sono costretto a condividere i miei dati personali?

No: Apple ha precisato che per utilizzare i giochi inclusi nel suo abbonamento non avete l'obbligo di condividere i vostri dati personali, in rispetto della vostra privacy.

Posso impostare dei limiti per farlo usare a un bambino?

Sì. Se volete imporre delle limitazioni perché sarà un bambino a fruire dei giochi di Apple Arcade, è sia possibile impostare dei controlli sul tempo di utilizzo tramite il vostro dispositivo (per monitorare le ore passate a giocare), sia imporre delle limitazioni alle applicazioni utilizzabili.

Per saperne di più, verificate le informazioni aggiuntive sul sito ufficiale di Apple.

Ci sono pubblicità o spese aggiuntive?

No, non sono incluse pubblicità all'interno dei giochi, né vengono proposti acquisti in-game (chiamati microtransazioni).

Una volta pagato l'abbonamento ad Apple Arcade, potete giocare interamente i titoli inclusi senza dovervi preoccupare di pagare degli extra, o di dovervi sorbire delle pubblicità che interrompono l'esperienza di gioco.

Posso condividere l'abbonamento con altri?

Sì, potete utilizzare il family sharing con fino ad altre cinque persone (oltre a voi), pagando solo un singolo abbonamento.

Se scarico un gioco e poi disdico, posso continuare a giocarci?

No: i giochi rimangono accessibili solo fintanto che Apple Arcade è attivo, similmente a quanto accade con altri servizi in abbonamento per videogiochi.

Anche se scaricato, un titolo non risulta più accessibile se l'abbonamento non è stato rinnovato.

Che controller posso usare?

È possibile interagire con i giochi di Apple Arcade con diversi sistemi di controllo: per alcuni l'opzione ideale rimane quella dei controlli touch, ma sono compatibili anche Siri Remote, controller Bluetooth come DualSense di PS5 o quello di Xbox, e anche alcuni controller MFi.

Ovviamente, non tutti i sistemi di controllo sono compatibili con tutti i giochi e nella scheda di ogni titolo si potrà verificare questa informazione.

C'è un periodo di prova gratis?

Sì, se non siete mai stati abbonati potete provare Apple Arcade gratis per un mese.

Una volta trascorso il periodo di prova, il servizio si rinnova automaticamente a 6,99€ al mese. Tuttavia, potete disdire l'abbonamento in qualsiasi momento (anche prima della scadenza della prova) se pensate di non volerlo tenere attivo in futuro — e la disdetta non comporta alcun tipo di spesa.

Una volta esaurito il periodo di prova, se non si attiva l'abbonamento mensile non si ha più diritto all'accesso ai giochi inclusi in Apple Arcade, anche se magari sono stati già scaricati sul vostro dispositivo.

