PREZZO SHOCK! iPad Air 2022 SCONTATO di 200€!

Oggi Amazon propone un'offerta davvero incredibile per acquistare iPad Air 2022, ad oggi uno dei migliori tablet sul mercato. Infatti, grazie a uno sconto del 25% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistarlo con un ribasso di 200€ sul prezzo di listino e pagarlo solamente 589,90€! Con un ottimo display Liquid Retina da 10,9" coadiuvato dalla potenza del chip Apple M1, iPad Air offre una lunga serie di caratteristiche top di gamma a un prezzo speciale. La possibilità di possedere un gioiello tecnologico con caratteristiche di prim'ordine, quali fotocamera frontale da 12MP e compatibilità con Apple Pencil (2ª generazione), non è mai stata così conveniente.

Apple iPad Air 2022, chi dovrebbe acquistarlo?

iPad Air rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia e per chi cerca un dispositivo versatile capace di soddisfare sia le esigenze lavorative che quelle di intrattenimento. Grazie al suo display Liquid Retina da 10,9 pollici, all'ampia gamma cromatica P3 e al rivestimento antiriflesso, offre un'esperienza visiva di prima qualità per chi ama guardare film, modificare foto o semplicemente navigare sul web. Il chip Apple M1 con Neural Engine garantisce prestazioni eccezionali, rendendolo perfetto per i professionisti creativi che necessitano di potenza e fluidità nelle applicazioni di disegno, video editing o produzione musicale.

La lunga durata della batteria garantisce un giorno intero di utilizzo, mentre il supporto Wi-Fi 6 assicura una connessione a Internet stabile e veloce. Gli studenti apprezzeranno la compatibilità con l'Apple Pencil (2ª generazione) e le tastiere Smart Keyboard Folio e Magic Keyboard, che trasformano iPad Air in un potente strumento di studio.

Oggi, grazie all'incredibile sconto di 200€ sul prezzo di listino offerto da Amazon, potete acquistare iPad Air 2022 a soli 589,90€!

Vedi offerta su Amazon