I Golden Joystick Awards 2025 tornano a dominare la scena videoludica con l’annuncio delle candidature ufficiali.
L’evento, che da oltre quattro decenni rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti dell’industria, si terrà a Londra il prossimo 20 novembre e, come sempre, offrirà un ampio sguardo sul meglio dell’anno trascorso, tra produzioni indipendenti di grande impatto e blockbuster che hanno conquistato il pubblico.
Questa edizione prevede più di due dozzine di categorie, con ben 22 premi affidati al voto dei giocatori. Le votazioni per le prime 21 categorie sono già aperte e rimarranno disponibili fino al 31 ottobre.
Successivamente, a inizio novembre, si aprirà la votazione per l’ambitissimo Ultimate Game of the Year, il premio più prestigioso della serata. I Golden Joystick Awards si distinguono da sempre per il loro carattere fortemente partecipativo, con milioni di fan coinvolti nella selezione dei vincitori.
L’appuntamento del 2025 promette dunque di riflettere al meglio i gusti e le tendenze della community, premiando non solo i giochi più apprezzati, ma anche i creatori, gli studi e le performance che hanno lasciato un segno profondo nel corso dell’anno.
Di seguito, alcune delle principali categorie con i rispettivi candidati:
Best Storytelling – Miglior Narrazione
- Clair Obscur: Expedition 33
- SILENT HILL f
- Blue Prince
- Mafia: The Old Country
- Lost Records: Bloom & Rage
- The Hundred Line – Last Defense Academy
Best Multiplayer Game – Miglior Multiplayer
- Battlefield 6
- PEAK
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- Split Fiction
- Mario Kart World
- REMATCH
Best Visual Design – Miglior Design Visivo
- Death Stranding 2: On the Beach
- Clair Obscur: Expedition 33
- The Midnight Walk
- Ghost of Yōtei
- Sword of the Sea
- Assassin’s Creed Shadows
Best Indie Game – Miglior Gioco Indie
- Blue Prince
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Wanderstop
- Skin Deep
- despelote
- Herdling
- Abiotic Factor
- Baby Steps
- Caves of Qud
- Deep Rock Galactic: Survivor
Studio of the Year – Studio dell’Anno
- Team Cherry
- Sandfall Interactive
- Aggro Crab & Landfall
- Bloober Team
- Sloclap
- Rebellion
Most Wanted Game – Gioco Più Atteso
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
- Black Myth: Zhong Kui
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Night
- 007 First Light
- EXODUS
- Subnautica 2
- Light No Fire
- The Expanse: Osiris Reborn
- Kingdom Hearts IV
- Marvel’s Wolverine
- Crimson Desert
- Onimusha: Way of the Sword
- Resonance: A Plague Tale Legacy
Con un mix di titoli attesissimi, ritorni iconici e nuove esperienze indipendenti, i Golden Joystick Awards 2025 si preannunciano come una celebrazione imperdibile per chiunque viva e segua con passione il mondo dei videogiochi.