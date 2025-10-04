I Golden Joystick Awards 2025 tornano a dominare la scena videoludica con l’annuncio delle candidature ufficiali.

L’evento, che da oltre quattro decenni rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti dell’industria, si terrà a Londra il prossimo 20 novembre e, come sempre, offrirà un ampio sguardo sul meglio dell’anno trascorso, tra produzioni indipendenti di grande impatto e blockbuster che hanno conquistato il pubblico.

Questa edizione prevede più di due dozzine di categorie, con ben 22 premi affidati al voto dei giocatori. Le votazioni per le prime 21 categorie sono già aperte e rimarranno disponibili fino al 31 ottobre.

Successivamente, a inizio novembre, si aprirà la votazione per l’ambitissimo Ultimate Game of the Year, il premio più prestigioso della serata. I Golden Joystick Awards si distinguono da sempre per il loro carattere fortemente partecipativo, con milioni di fan coinvolti nella selezione dei vincitori.

L’appuntamento del 2025 promette dunque di riflettere al meglio i gusti e le tendenze della community, premiando non solo i giochi più apprezzati, ma anche i creatori, gli studi e le performance che hanno lasciato un segno profondo nel corso dell’anno.

Di seguito, alcune delle principali categorie con i rispettivi candidati:

Best Storytelling – Miglior Narrazione

Clair Obscur: Expedition 33

SILENT HILL f

Blue Prince

Mafia: The Old Country

Lost Records: Bloom & Rage

The Hundred Line – Last Defense Academy

Best Multiplayer Game – Miglior Multiplayer

Battlefield 6

PEAK

ELDEN RING NIGHTREIGN

Split Fiction

Mario Kart World

REMATCH

Best Visual Design – Miglior Design Visivo

Death Stranding 2: On the Beach

Clair Obscur: Expedition 33

The Midnight Walk

Ghost of Yōtei

Sword of the Sea

Assassin’s Creed Shadows

Best Indie Game – Miglior Gioco Indie

Blue Prince

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Wanderstop

Skin Deep

despelote

Herdling

Abiotic Factor

Baby Steps

Caves of Qud

Deep Rock Galactic: Survivor

Studio of the Year – Studio dell’Anno

Team Cherry

Sandfall Interactive

Aggro Crab & Landfall

Bloober Team

Sloclap

Rebellion

Most Wanted Game – Gioco Più Atteso

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Witcher 4

Black Myth: Zhong Kui

LEGO Batman: Legacy of the Dark Night

007 First Light

EXODUS

Subnautica 2

Light No Fire

The Expanse: Osiris Reborn

Kingdom Hearts IV

Marvel’s Wolverine

Crimson Desert

Onimusha: Way of the Sword

Resonance: A Plague Tale Legacy

Con un mix di titoli attesissimi, ritorni iconici e nuove esperienze indipendenti, i Golden Joystick Awards 2025 si preannunciano come una celebrazione imperdibile per chiunque viva e segua con passione il mondo dei videogiochi.