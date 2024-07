Amazon Prime Day: sconti da non perdere sulla gamma di prodotti Philips HUE!

Le attesissime offerte del Prime Day 2024 sono finalmente iniziate, e tra le promozioni più interessanti spiccano quelle sulla gamma di prodotti Philips HUE. Questo è il momento perfetto per trasformare la vostra casa in un ambiente smart, grazie agli sconti imperdibili su alcuni dei prodotti più popolari di Philips HUE.

Offerte Philips Hue, chi dovrebbe approfittarne?

Uno dei prodotti di punta di questa edizione del Prime Day è lo Starter Kit Philips Hue White & Color Ambiance, disponibile a soli 69,99€. Questo kit offre uno sconto del 54% rispetto al prezzo precedente di 153,56€, permettendovi di risparmiare ben 83,57€. Questo set è ideale per chi desidera iniziare a esplorare le infinite possibilità offerte dall'illuminazione intelligente, con lampadine che possono essere controllate tramite app e integrate con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant​.

Un'altra offerta da non perdere riguarda il set Philips Hue White and Color Lightstrip, proposto a 72,99€ con uno sconto del 13%. Le lightstrip sono perfette per aggiungere un tocco di colore e personalizzazione a qualsiasi ambiente, potendo essere utilizzate per illuminare bordi di scale, mensole o come retroilluminazione per la TV. Grazie alla possibilità di scegliere tra milioni di colori e diverse tonalità di bianco, le opzioni di personalizzazione sono praticamente illimitate.

Philips HUE non è solo sinonimo di illuminazione intelligente, ma rappresenta anche una soluzione versatile per migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi abitativi. Le lampadine e le strisce LED della linea White & Color Ambiance offrono non solo una luce di qualità superiore, ma anche la possibilità di creare atmosfere uniche, sincronizzando l'illuminazione con musica, film e giochi​.

Vi incoraggiamo a non perdere queste occasioni irripetibili del Prime Day per portare a casa la tecnologia all'avanguardia di Philips HUE a prezzi incredibili. Visitate subito la sezione dedicata su Amazon per esplorare tutte le offerte disponibili e arricchire la vostra abitazione con le migliori soluzioni di illuminazione smart.

