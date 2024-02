Alone In The Dark: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Se siete appassionati di giochi horror, sicuramente avrete segnato sul calendario la data di uscita di Alone in the Dark, il remake dell'iconico gioco del 1992, previsto per il 20 marzo. Questo articolo è il luogo ideale per scoprire dove preordinare il gioco al prezzo più vantaggioso, garantendovi la possibilità di giocarlo fin dal primo giorno senza spendere una fortuna!

Alone in the Dark, chi dovrebbe acquistarlo?

Il remake di Alone in the Dark promette di riaccendere quella miscela di paura e fascino che ha caratterizzato l'originale degli anni '90, portandovi all'esplorazione di una villa misteriosa, piena di segreti nascosti e insidie letali. Se siete attratti dai racconti gotici, atmosfere cariche di suspense e una giocabilità che testa la vostra capacità di sopravvivenza - dove ogni proiettile conta e la realtà sembra sfuggire di mano - allora Alone in the Dark è perfetto per voi.

Avrete la possibilità di immergervi nell'incubo nei panni di Emily Hartwood o Edward Carnby, offrendovi prospettive uniche e sfide personalizzate, ricche di misteri da svelare. Con una grafica aggiornata all'ultima generazione e una colonna sonora che alterna suoni inquietanti a silenzi pieni di tensione, questo gioco vi terrà incollati allo schermo, oscillando tra ansia ed eccitazione per ogni nuova scoperta. Che siate fan dell'originale desiderosi di rivivere l'esperienza con una veste rinnovata o neofiti pronti a scoprirlo per la prima volta, Alone in the Dark rappresenta un acquisto imperdibile per gli amanti del genere horror.

Alone in the Dark, dove preordinarlo al miglior prezzo

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC