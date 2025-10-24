Il monitor gaming Alienware AW2725DF da 27" è in super offerta su Amazon a un prezzo eccezionale! Questo gioiello tecnologico con pannello QD-OLED QHD a 360Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms vi conquisterà. Grazie a un coupon da 99€, potrete portarvelo a casa a soli 450,99€ anziché 779€, risparmiando complessivamente oltre 300€! La tecnologia Quantum Dot offre colori puri con copertura DCI-P3 al 99,3% e HDR400, mentre AMD FreeSync Premium Pro garantisce fluidità assoluta.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €99 durante il checkout

Prodotto in caricamento

Alienware AW2725DF, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Alienware AW2725DF è la scelta ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di eSports che cercano prestazioni ai massimi livelli. Con il suo refresh rate di 360Hz e il tempo di risposta di 0,03ms, questo monitor soddisfa le esigenze dei giocatori più esigenti che necessitano di reattività istantanea e zero input lag. La tecnologia QD-OLED con risoluzione QHD vi garantirà immagini cristalline e colori vibranti, mentre AMD FreeSync Premium Pro eliminerà completamente tearing e stuttering durante le sessioni più intense. È perfetto anche per chi passa molte ore davanti allo schermo, grazie alla tecnologia ComfortView Plus che riduce l'affaticamento visivo.

Questo monitor rappresenta un investimento eccellente anche per content creator e professionisti del settore multimediale che lavorano con video editing e fotografia. La copertura DCI-P3 al 99,3% e il contrasto infinito dell'OLED vi assicureranno una fedeltà cromatica eccezionale per progetti che richiedono precisione nei colori. La presenza di USB-C, DisplayPort e HDMI lo rende estremamente versatile per configurazioni multi-dispositivo. Con uno sconto del 42% più coupon di 99€, portando il prezzo finale a 450,99€ rispetto ai 779€ originali, questo Alienware diventa un'opportunità imperdibile per chi cerca qualità professionale senza compromessi.

L'Alienware AW2725DF è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 e pannello QD-OLED che garantisce colori purissimi e contrasto infinito. Vi conquisterà con il suo refresh rate di 360Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0.03ms, perfetto per eliminare sfocature e ghosting durante le sessioni più intense.

Vedi offerta su Amazon