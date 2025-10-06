Iron Studios ha ufficialmente aperto i preordini della nuova statua dedicata ad Aiolos di Sagittarius, uno dei personaggi più amati della saga di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Il Cavaliere d’Oro della Nona Casa dello Zodiaco entra a far parte della prestigiosa linea BDS Art Scale 1/10, una collezione che da anni celebra i momenti più iconici dell’anime con un livello di dettaglio eccezionale.

Aiolos Sagittarius - Iron Studios

La statua raffigura Aiolos durante la drammatica “Notte degli Inganni”, episodio cruciale della serie in cui il Cavaliere di Sagitter si ribella al Gran Sacerdote per salvare la neonata reincarnazione di Athena. La scena, scolpita con grande maestria, immortala Aiolos mentre impugna l’arco con il braccio sinistro e stringe la piccola dea con il destro, pronto a sfidare il destino pur di proteggerla. Le ali dorate dell’armatura, completamente spiegate, donano alla composizione un forte senso di movimento e imponenza, mentre la base riproduce fedelmente le rovine del Grande Tempio, con colonne distrutte e pavimentazioni danneggiate che evocano l’intensità della battaglia.

Realizzata in resina di alta qualità, la statua misura 20,5 cm di altezza, 26,88 cm di larghezza e 20,6 cm di profondità, per un peso complessivo di 760 grammi. Come da tradizione Iron Studios, ogni elemento è rifinito con cura artigianale, dai dettagli dell’armatura dorata ai tratti del volto del personaggio, restituendo tutta la nobiltà e la determinazione di Aiolos, figura simbolo del sacrificio e della lealtà verso Athena.

Una nuova, imperdibile aggiunta per tutti i collezionisti e gli appassionati dell’universo di Saint Seiya.

Prezzo e data di uscita

I preordini sono già aperti in Italia tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, con una consegna prevista per il secondo trimestre del 2026. Il prezzo è fissato a circa 400 euro, una cifra in linea con la qualità e la cura dei dettagli che contraddistinguono la linea BDS Art Scale di Iron Studios.