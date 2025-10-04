Disney Plus ha annunciato tutte le novità che arriveranno in streaming ad ottobre 2025. Da segnalare la nuova stagione di Italia's Got Talent e la serie animata Disney Twisted Wonderland.

Italia’s Got Talent - 31 ottobre

Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, siede al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione sono tornati Aurora e Fru che hanno portato la loro ironia sul palco e accompagnato i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.

High Potential Stagione 2 - 7 ottobre

High Potential segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole.

Disney Twisted-Wonderland: La Serie Animata - 29 ottobre

Lo studente liceale Yuken (Yu) viene improvvisamente trasportato nel Twisted-Wonderland, un mondo di magia e meraviglia. Ora deve affrontare mostri, bizzarri maghi principianti e misteriosi incidenti, il tutto senza possedere alcun potere magico. Riuscirà Yu a trovare un modo per tornare nel suo mondo?

Star Wars: Visions Stagione 3 - 29 ottobre

La serie antologica torna con nove inedite storie animate realizzate da leggendari studi giapponesi che celebrano il mito di Star Wars attraverso i loro stili unici.

UEFA Women’s Champions League - 7 ottobre

A ottobre, prende il via la UEFA Women’s Champions League con 18 partite nella prima giornata (7-8 ottobre) e nella seconda (15-16 ottobre), quando i migliori club europei torneranno sul palcoscenico più importante. Arsenal, Lione, Barcellona, Bayern, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United e molti altri scenderanno in campo all’inizio della nuova stagione. Tutte le partite delle squadre migliori d’Europa saranno disponibili in diretta streaming.

Il calendario completo delle uscite su Disney Plus ad ottobre 2025