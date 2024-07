Affrettati! Il nuovo iPad Pro 11" (M4) è ora IN OFFERTA a 1.199€ su Amazon! Risparmia 270€!

Se siete alla ricerca di un tablet potente e versatile, non potete perdervi questa straordinaria offerta su Amazon: il nuovo Apple iPad Pro 11" (M4) da 512 GB è disponibile a soli 1.199€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 1.469€. Approfttate di questa occasione e non dimenticare di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet gaming per ulteriori consigli.

Apple iPad Pro 11" (M4), chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo iPad Pro rappresenta l'apice dell'innovazione Apple, racchiuso in un design incredibilmente sottile e leggero. Questo dispositivo vanta un display Ultra Retina XDR da 11", che offre una luminosità e un contrasto straordinari, una fedeltà cromatica eccezionale e tecnologie avanzate come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone.

Sotto il cofano, l'iPad Pro è alimentato dal chip M4, che con la sua CPU a 10 core e la GPU a 10 core offre prestazioni fulminee, rendendolo ideale per qualsiasi compito, dal multitasking più intenso ai giochi più esigenti. La sua autonomia di un'intera giornata vi permetterà di lavorare o giocare senza interruzioni. Con 512 GB di spazio di archiviazione, avrete tutto lo spazio necessario per le vostre app, foto, video 4K e altri file di grandi dimensioni, senza mai preoccuparvi di rimanere senza spazio.

iPadOS rende il vostro iPad Pro più efficiente, intuitivo e versatile, consentendovi di usare più app contemporaneamente, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil e modificare e condividere foto con facilità. La funzione Stage Manager semplifica il multitasking, permettendovi di lavorare con più app sovrapposte in finestre ridimensionabili e spostabili anche su schermi esterni. Inoltre, l'Apple Pencil Pro trasforma il vostro iPad in una tela per dipingere o nel quaderno perfetto per prendere appunti, mentre la Magic Keyboard offre un'esperienza di digitazione eccellente e protegge il vostro dispositivo quando chiusa.

Con il Wi-Fi 6E, l'iPad Pro garantisce connessioni wireless superveloci per trasferimenti rapidi di foto, documenti e video di grandi dimensioni. Quando siete lontani dal Wi-Fi, il supporto al 5G vi permette di restare connessi ovunque vi troviate. Il connettore USB-C compatibile con Thunderbolt/USB 4 vi offre la flessibilità di collegare monitor esterni, dischi rigidi e altri dispositivi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica su Amazon per ottenere il più evoluto tablet di Apple ad un prezzo eccezionale. Con il suo design elegante, le prestazioni senza precedenti e le avanzate funzionalità, l'iPad Pro 11" (M4) da 512 GB è l'acquisto perfetto per chiunque cerchi un dispositivo potente e versatile.

