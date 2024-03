Dune - Limited Pain Box Edition, perfetta per COLLEZIONISTI, è disponibile su Amazon!

Se siete rimasti incantati dal film Dune del 2021 diretto da Denis Villeneuve, non potete lasciarvi sfuggire la Limited Pain Box Edition di Dune (con tanto di 4K Ultra HD in Blu-Ray) disponibile su Amazon. Questa edizione è un vero gioiello per gli appassionati del capolavoro di Villeneuve, dal momento che offre un tutto totale nel mondo di Dune attraverso una vasta gamma di contenuti extra. Con un prezzo di 57,99€, rappresenta un vero oggetto del desiderio per gli appassionati della settima arte.

Limited Pain Box Edition di Dune (4K Ultra HD + Blu-Ray), chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione è pensata principalmente per i cinefili e i collezionisti che cercano un'esperienza cinematografica completa e di alta qualità. Con il film disponibile in formato 4K Ultra HD e in Blu-Ray, arricchito da oltre un'ora di contenuti speciali, offre una panoramica dettagliata sulla creazione di Dune. Dagli effetti speciali alla colonna sonora, dalle creature ai costumi, gli extra vi immergeranno completamente nel processo creativo del film. Inoltre, il design unico della confezione, ispirato alla Scatola del dolore del film, la rende un pezzo da esposizione di grande impatto visivo.

Gli appassionati di fantascienza e i fan dell'universo di Dune troveranno in questa edizione limitata un'opportunità unica per esplorare ogni sfumatura dell'opera di Villeneuve: grazie ai materiali esclusivi inclusi nella confezione, come fotografie e card dei personaggi, potrete approfondire ulteriormente la vostra comprensione dell'universo di Dune.

Insomma, parliamo di una preziosa edizione da collezione che farà un figurone tra i vostri Blu-Ray, perché non solo è ricchissima di contenuti che vi portano dietro le quinte di Dune, ma è anche un bellissimo oggetto da esposizione. Potete trovare la Limited Pain Box Edition ora su Amazon.

Vedi offerta su Amazon