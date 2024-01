Questo laptop HP è un AFFARE! (-34%)

Scoprite l'offerta Amazon sul computer portatile HP Laptop 15s, un ottimo affare per chi desidera un dispositivo da portare sempre con sé che sia potente e performante. Si tratta di un notebook caratterizzato da un potente processore Intel Celeron N4120, 4GB di RAM DDR4 e un veloce SSD NVMe da 128GB. Il display antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione FHD assicura una visione chiara e confortevole. La batteria con una durata fino a 9 ore e 30 minuti consente di lavorare in viaggio o fuori casa senza mai doversi preoccupare di ricaricare il dispositivo. Il design essenziale, caratterizzato da uno chassis argentato e dalla tastiera con tastierino numerico, conferisce a questo portatile un'estetica elegante e una funzionalità completa. Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta di Amazon, potete beneficiare di uno sconto del 34% sul prezzo originale, che fa scendere il costo del laptop da 379,99€ a 249,99€.

HP Laptop 15s, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook HP 15s è la scelta ideale sia per gli studenti che per i professionisti alla ricerca di una soluzione economica che non vada a compromettere la qualità. Proposto a un incredibile prezzo di 249,99€, questo laptop è l'acquisto perfetto per chiunque cerchi un dispositivo economico ma adatto ad affrontare giornate intense, grazie alla sua batteria a lunga durata con un'ottima autonomia di 9 ore e 30 minuti e alla ricarica veloce, che consente di recuperare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Incluso nell'acquisto anche Microsoft Office 365, ad oggi la suite numero uno per la creazione e gestione di documenti. Si tratta di una caratteristica che arricchisce ulteriormente la conveniente offerta di Amazon. Il pacchetto è infatti l'ideale per chi ha bisogno di utilizzare il computer per motivi di studio o per scopi professionali.

Il design sottile e leggero, con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore di 1,79 cm, rende il notebook HP 15s perfetto per essere portato sempre con sé.

L'acquisto di HP Laptop 15s è consigliato a chiunque cerchi un computer portatile affidabile, veloce e con una buona autonomia. Grazie all'offerta Amazon di oggi, il notebook HP è disponibile al prezzo vantaggioso di 249,99€.

