Dopo aver annunciato l'acquisizione della AAA, storica promotion messicana di Lucha Libre, durante il weekend di WrestleMania 41, la WWE si prepara al primo grande evento congiunto: Worlds Collide. Ecco l'elenco ufficiale dei match in programma.

La card di WWE Worlds Collide

NXT North American Championship - Fatal 4 Way Match: Ethan Page vs Rey Fenix vs Laredo Kid vs Je'Von Evans

Dopo aver sconfitto Ricky Starks nella puntata di NXT del 27 maggio, "All Ego" Ethan Page dovrà mettere in palio il titolo dall'assalto di 3 wrestler adrenalinici in un match che promette scintille.

Stephanie Vaquer & Lola Vice vs Dalys & Chik Tormenta

L'ex campionessa femminile di NXT Stephanie Vaquer farà coppia con Lola Vice per affrontare le due wrestler della AAA, Dalys e Chik Tormenta.

Legado del Fantasma (Santos Escobar, Angel & Berto Garza) vs El Hijo de Dr.Wagner Jr, Pagano & Psycho Clown

La stable di SmackDown, capeggiata da Santos Escobar, se la vedrà contro 3 pilastri della AAA: chi uscirà vittorioso da Los Angeles?

Dove vedere Worlds Collide in streaming

L'evento combinato WWE - AAA sarà visibile in diretta, e in forma del tutto gratuita, sul canale YouTube della WWE a partire dalle 21 di sabato 7 giugno.

Immagine di copertina via WWE