Europa Wrestling Empire (EWE) presenta Legends of Wrestling

Le leggende tornano sul ring! Europa Wrestling Empire è orgogliosa di annunciare il mega show “Legends of Wrestling”, in programma il prossimo 5 Luglio a Bovolone (VR) presso il Palasport "Le Muse". L'evento sarà dedicato alla memoria del WWE Hall of Famer Eddie Guerrero, prematuramente scomparso 20 anni fa.

Un'occasione unica per vedere dal vivo alcune tra le più grandi icone della storia del wrestling mondiale, tra cui: Chavo Guerrero, Rhyno, Eugene e il pluridecorato eroe nazionale messicano "El Patron" Alberto Del Rio. Al loro fianco saliranno sul ring numerosi talenti internazionali e alcune tra le più brillanti stelle del panorama italiano come El Dinamico, Mila Smidt, Kiara, Italian Dream e Red Scorpion, per dare vita a uno spettacolo adrenalinico e indimenticabile.

Nel main event della serata si sfideranno l'attuale campione italiano Alberto "El Patron" e Chavo Guerrero, di recente visto tra il pubblico nell'evento WWE - AAA Worlds Collide. Una colossale sfida tra due delle più grosse leggende ancora in attività in questa industria.

Legends of Wrestling, biglietti e orario di inizio dello show

Le prevendite online sono chiuse, ma sarà possibile acquistare tutte le tipologie di biglietti direttamente al botteghino, aperto dalle ore 13:00 presso il Palasport. L'apertura cancelli è prevista per le 18:00, mentre l'inizio dello show per le 19:30.

Prima dello show è previsto il Gimmick Fest - per la prima volta in Italia, un evento pomeridiano a sé stante che avrà luogo sempre al palazzetto, tra le

13:00 e le 17:00, i fan potranno incontrare le leggende, scattare foto, ricevere autografi e vivere l’atmosfera magica del wrestling da vicino. Un'opportunità unica per incontrare le grandi superstar viste in TV senza doversi per forza recare all'estero.

