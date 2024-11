7 videogiochi brutti da regalare alle persone che odi

Regalare un videogioco è, nella maggior parte dei casi, un gesto che genera entusiasmo, un’opportunità per offrire a qualcuno ore di svago, emozioni e avventure. Immaginate la scena: una persona scarta il pacchetto con gli occhi che brillano di aspettativa, pronta a vivere un’esperienza indimenticabile nel mondo digitale. Tuttavia, non sempre i regali sono destinati a portare gioia. Ma cosa succede se, invece di un dono gradito, avete in mente un regalo che sia una piccola "vendetta" mascherata da atto generoso?

Esistono situazioni nella vita in cui un semplice biglietto d'auguri non basta. Forse avete un collega che continua a rubarvi le penne dalla scrivania, un vicino di casa che mette la musica a tutto volume o, magari, un vecchio amico che vi ha deluso. In questi casi, la possibilità di fare un regalo con un pizzico di perfidia diventa davvero allettante. E quale miglior modo per manifestare il vostro "affetto" se non con un videogioco che, invece di incantare, porta con sé frustrazione e delusione?

Ebbene sì, esistono giochi che, per vari motivi, sono riusciti a guadagnarsi la fama di essere tra i peggiori in circolazione. Non parliamo di titoli semplicemente mediocri o di giochi che non sono riusciti a raggiungere le alte aspettative dei fan, ma di quei disastri videoludici che sono diventati veri e propri meme nella community dei gamer. Si tratta di titoli con bug insormontabili, controlli mal calibrati, trame inconsistenti e, in generale, un'esperienza che lascia l'amaro in bocca.

Quindi, se avete qualcuno nella vostra lista di persone poco gradite e volete regalargli ore di frustrazione anziché di divertimento, siete nel posto giusto! In questa guida esploreremo sette giochi perfetti da acquistare che potrebbero rappresentare il "dono" ideale per chi, diciamocelo, merita un piccolo dispetto. Preparatevi a scoprire i titoli che trasformeranno il vostro gesto di generosità in una sottile vendetta!

Balan Wonderworld

Balan Wonderworld è stato lanciato nel 2021 con grandi aspettative, grazie alla collaborazione tra Yuji Naka e Naoto Ohshima, noti per il loro lavoro su "Sonic the Hedgehog". Tuttavia, il gioco ha deluso sia la critica che i giocatori. Il gameplay è stato criticato per la sua monotonia e mancanza di profondità, con meccaniche che risultano obsolete e poco coinvolgenti. La grafica, sebbene colorata, appare datata e non all'altezza delle console di nuova generazione. Inoltre, numerosi bug e problemi tecnici hanno compromesso l'esperienza di gioco. Nonostante le premesse promettenti, Balan Wonderworld è diventato un esempio di come un progetto ambizioso possa fallire nell'esecuzione.

Babylon's Fall

Sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix, Babylon's Fall è stato presentato come un action RPG cooperativo con un'estetica unica. Tuttavia, al momento del rilascio, il gioco è stato criticato per il gameplay ripetitivo, una grafica che sembrava datata e una narrativa poco coinvolgente. Le meccaniche di combattimento, solitamente punto di forza di PlatinumGames, sono state giudicate poco ispirate. Nonostante le aspettative iniziali, "Babylon's Fall" non è riuscito a lasciare il segno nel panorama videoludico.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Basato sull'omonimo gioco di ruolo, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood prometteva un'esperienza immersiva nel mondo dei lupi mannari. Tuttavia, il gioco è stato criticato per la grafica obsoleta, meccaniche di gioco ripetitive e una storia poco coinvolgente. Le trasformazioni tra le diverse forme del protagonista, che avrebbero dovuto essere il fulcro del gameplay, risultano poco fluide e prive di impatto. Inoltre, l'intelligenza artificiale dei nemici è stata giudicata scarsa, rendendo le sfide poco stimolanti.

XIII Remake

Il remake del classico sparatutto in cel-shading XIII è stato accolto con entusiasmo dai fan dell'originale. Tuttavia, il risultato finale è stato deludente. Il gioco è afflitto da numerosi bug, problemi di performance e una grafica che non rende giustizia all'estetica distintiva dell'originale. Le animazioni sono rigide e la sincronizzazione labiale è inesistente. Molti fan hanno preferito tornare alla versione originale, considerando il remake un'occasione sprecata.

Crackdown 3

Crackdown 3 è stato atteso a lungo dai fan, ma al momento del rilascio ha deluso molti. Il gameplay è stato giudicato ripetitivo, la grafica datata e la modalità multiplayer non all'altezza delle aspettative. Nonostante alcune meccaniche divertenti, il gioco non è riuscito a lasciare un'impronta significativa nel panorama videoludico.

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum è stato lanciato con l'intento di offrire una prospettiva unica sull'universo di Tolkien, mettendo i giocatori nei panni di Gollum. Tuttavia, il gioco è stato accolto negativamente a causa di una grafica deludente, animazioni rigide e un gameplay monotono. La narrazione non riesce a coinvolgere, e le meccaniche di gioco risultano obsolete. Nonostante l'ambientazione affascinante, il titolo non è riuscito a soddisfare le aspettative dei fan.

Fallout 76

Fallout 76 è stato il primo titolo online multiplayer della serie, ma il lancio è stato segnato da numerosi problemi. I giocatori hanno riscontrato bug gravi, una mancanza di NPC umani e una narrativa poco coinvolgente. Nonostante gli sforzi di Bethesda per migliorare il gioco attraverso aggiornamenti, molti fan ritengono che Fallout 76 non abbia mai raggiunto il livello di qualità atteso.