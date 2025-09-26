Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a ottobre 2025. Da segnalare la stagione 4 di The Witcher e la stagione 2 di Ranma 1/2.

Monster: La storia di Ed Gein - 3 ottobre

La rivoluzionaria serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan torna per la sua terza stagione, la più agghiacciante finora. Monster: La storia di Ed Gein racconta come un uomo semplice di Plainfield, nel Wisconsin, sia diventato il più grande mostro della storia, rivelando al mondo la verità più orribile di tutte: i mostri non nascono, ma sono creati... da noi.

Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni '50, un uomo solitario, all'apparenza cordiale e dai modi gentili di nome Eddie Gein vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l'incubo americano. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da una completa ossessione per la madre, i crimini perversi di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro destinato a tormentare Hollywood per decenni. Da Psyco a Non aprite quella porta, fino a Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a mostri immaginari modellati sulla sua immagine, alimentando un'ossessione culturale per la perversione criminale. Ed Gein non ha solo influenzato un genere, ma è diventato un modello per l'horror moderno.

House of Dynamite - 24 ottobre

Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.

Splinter Cell: Deathwatch - 14 ottobre 2025

In questo primo adattamento dell'acclamato videogioco stealth "Tom Clancy's Splinter Cell", il leggendario agente Sam Fisher torna in azione sul campo quando un giovane agente ferito chiede il suo aiuto. Produzione di Ubisoft, in collaborazione con Derek Kolstad (John Wick), Sun Creature e Fost.

The Witcher Stagione 4 - 30 ottobre

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

Ranma 1/2 Stagione 2 - 4 ottobre

Nobody Wants This Stagione 2 - 23 ottobre

Il Mostro - 22 ottobre

Composta da quattro episodi, la serie ritorna alle origini del caso del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana. Un racconto che attraversa documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, ripercorrendo nel particolare quella nota come “pista sarda”.