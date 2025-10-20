Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di ottobre 2025. Da segnalare i cofanetti dedicati al finale di Jujutsu Kaisen e agli Extra di Blame!

Buonanotte, Punpun – New Edition 3

Sakamoto Days 21 Variant Cover

SHIN E HEISUKE NE USCIRANNO VIVI? Non è stata una grande idea infiltrarsi nel carcere della FGS, al cui livello più profondo c’è una persona in grado di aiutare Shin a padroneggiare i poteri ESP. Ma prima lui e Heisuke dovranno vedersela con il capoguardia Luchetto Catena e un’altra pessima sorpresa…

Jujutsu Kaisen Cofanetto

Uno splendido cofanetto per raccogliere l’intera serie! All’interno troverai i numeri 29 e 30 in versione regular e lo spazio per inserire i 28 numeri precedenti. Inoltre, solo con il cofanetto, un poster maxi formato e un esclusivo booklet di Gojo!

Blame! Extra Master Edition – Cofanetto

Blame! Academy and so on, Noise e Blame! La fuga dei pescatori della base elettrica: i tre extra che espandono l’universo narrativo di Blame! in una riedizione Master di grande formato che valorizza le splendide tavole del maestro Tsutomu Nihei.

Salaryman Z 1

In un mondo in frenetica evoluzione, Yusaku Maeyamada, salaryman quarantenne, resta ancorato a metodi di lavoro tradizionali e ispirati ai grandi imprenditori del passato. Quando una misteriosa epidemia scatena un’apocalisse zombie, è costretto a testare sul campo la validità delle sue convinzioni.

Il calendario completo delle uscite Planet Manga di ottobre 2025

09 ottobre 2025

16 ottobre 2025

23 ottobre 2025

Ender Geister - The Last Exorcist 15

Seraph of The End 34

Elfa XXL - La Dieta Impossibile 7

È Per Amore Se Non So Resisterti? 3

Mujina Into the Deep 4

Blade & Bastard 5

Blue Lock: Noi - Prima Della Battaglia - Chigiri • Reo • Rin

Blame! Noise – Master Edition

Blame! La Fuga dei Pescatori della Base Elettrica – Master Edition

Blame! Extra Master Edition – Cofanetto

Blame! Academy And So On – Master Edition

30 ottobre 2025