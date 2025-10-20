Attraverso il suo sito ufficiale, Planet Manga ha diffuso il calendario completo delle uscite di ottobre 2025. Da segnalare i cofanetti dedicati al finale di Jujutsu Kaisen e agli Extra di Blame!
Buonanotte, Punpun – New Edition 3
Sakamoto Days 21 Variant Cover
SHIN E HEISUKE NE USCIRANNO VIVI? Non è stata una grande idea infiltrarsi nel carcere della FGS, al cui livello più profondo c’è una persona in grado di aiutare Shin a padroneggiare i poteri ESP. Ma prima lui e Heisuke dovranno vedersela con il capoguardia Luchetto Catena e un’altra pessima sorpresa…
Jujutsu Kaisen Cofanetto
Uno splendido cofanetto per raccogliere l’intera serie! All’interno troverai i numeri 29 e 30 in versione regular e lo spazio per inserire i 28 numeri precedenti. Inoltre, solo con il cofanetto, un poster maxi formato e un esclusivo booklet di Gojo!
Blame! Extra Master Edition – Cofanetto
Blame! Academy and so on, Noise e Blame! La fuga dei pescatori della base elettrica: i tre extra che espandono l’universo narrativo di Blame! in una riedizione Master di grande formato che valorizza le splendide tavole del maestro Tsutomu Nihei.
Salaryman Z 1
In un mondo in frenetica evoluzione, Yusaku Maeyamada, salaryman quarantenne, resta ancorato a metodi di lavoro tradizionali e ispirati ai grandi imprenditori del passato. Quando una misteriosa epidemia scatena un’apocalisse zombie, è costretto a testare sul campo la validità delle sue convinzioni.
Il calendario completo delle uscite Planet Manga di ottobre 2025
09 ottobre 2025
- Sakamoto Days 21
- Sakamoto Days 21 Variant Cover
- Pluto 7
- Pluto 8
- Naruto – Kakashi: Fulmini in un Cielo Gelido
- Undead Unluck 23
- Blue Exorcist 32
- The Elusive Samurai 16
- Kindergarten Wars 7
- World’s End Blue Bird 3
- Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Un Altro Mito di Hades: Dark Wing 7
- Cat's Eye – Occhi di Gatto New Edition 8
- Demon Slave 14
- Demon Slave 13
- Demon Slave 4
- Black Lagoon 9
- Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can't Be Regenerated 8
16 ottobre 2025
- Sanda 10
- Uncle From Another World 13
- Natsume degli Spiriti 32
- Spring Storm and Monster 7
- The Bugle Call 9
- Kijin Gentosho - Demon Hunter 8
- Agente 008 33
- Sono Solo Fantasie 7
- Citrus + 6
- I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 6
- Black Lagoon 11
23 ottobre 2025
- Ender Geister - The Last Exorcist 15
- Seraph of The End 34
- Elfa XXL - La Dieta Impossibile 7
- È Per Amore Se Non So Resisterti? 3
- Mujina Into the Deep 4
- Blade & Bastard 5
- Blue Lock: Noi - Prima Della Battaglia - Chigiri • Reo • Rin
- Blame! Noise – Master Edition
- Blame! La Fuga dei Pescatori della Base Elettrica – Master Edition
- Blame! Extra Master Edition – Cofanetto
- Blame! Academy And So On – Master Edition
30 ottobre 2025
- Buonanotte, Punpun - New Edition 3
- Origin Omnibus 2
- L'Attacco Dei Giganti: Birth Of Rivaille - Full Color Edition 1
- L'Attacco Dei Giganti: Birth Of Rivaille Full Color Edition 2
- Dear Antique 1
- Unholy Blood 1
- X-Men: Il Manga 1
- Salaryman Z 1
- Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito - Regenesis 5
- Gorgonia
- Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito Extreme Edition 3
- Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito Extreme Edition 1
- Ken Il Guerriero: Le Origini Del Mito Extreme Edition 2
- Ken Il Guerriero: Hokuto No Ken Extreme Edition 16
- Ken Il Guerriero - Deluxe Edition 1
- Elden Ring Official Art Book 3
- Jujutsu Kaisen Cofanetto
- Jujutsu Kaisen: Discovery Edition 1
- Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 29
- Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 30