La PlayStation 5 è uno dei regali più ambiti degli ultimi anni, e con l’uscita della PS5 Pro sempre più discussa, molti si chiedono: è davvero il regalo perfetto per questo Natale? Forse sì, ma ci sono alcune ragioni per cui potrebbe non essere la scelta migliore per tutti. Ecco 5 motivi per cui dovresti pensarci due volte prima di regalare una PS5 Pro durante le festività natalizie.

5 motivi per non regalare una PS5 Pro a Natale

Il prezzo elevato

La PS5 Pro ha un prezzo significativamente più alto rispetto alla PS5 standard. Questo potrebbe rappresentare una spesa notevole, soprattutto se il budget natalizio è limitato. Se stai cercando un regalo con un buon rapporto qualità-prezzo, potresti considerare alternative più accessibili. Inoltre, il costo potrebbe non giustificarsi per chi non ha necessità di prestazioni avanzate, come il 4K a 120Hz o il ray tracing migliorato.

Disponibilità limitata

Le console di nuova generazione sono notoriamente difficili da reperire durante i periodi di lancio, e la PS5 Pro non farà eccezione. Le scorte limitate e la domanda elevata potrebbero rendere difficile acquistare una PS5 Pro in tempo per Natale. In alternativa, la PS5 standard potrebbe essere più facilmente disponibile e comunque offrire un'esperienza di gioco fantastica. Inoltre, acquistare una PS5 Pro potrebbe comportare l'attesa di settimane o mesi, mettendo in crisi la persona che riceve il regalo.

Troppa tecnologia

La PS5 Pro sarà probabilmente una macchina potente, capace di prestazioni straordinarie, ma molti giocatori potrebbero non avere la necessità di tutte queste funzioni. Se la persona a cui intendi fare il regalo non possiede un televisore 4K o non è un appassionato di giochi ad alta risoluzione e frame rate elevati, una PS5 Pro potrebbe risultare superflua. In tal caso, la PS5 standard potrebbe essere più che sufficiente, risparmiando denaro senza compromettere l’esperienza di gioco.

La PS5 standard è ancora un'ottima scelta

La PS5 standard è una console straordinaria che offre un'esperienza di gioco eccezionale con tutti i titoli più recenti e l’accesso ai servizi di abbonamento come PlayStation Plus. Nonostante le voci sulla PS5 Pro, la versione base rimane altamente performante e capace di gestire i giochi più esigenti senza problemi. Acquistare una PS5 Pro potrebbe sembrare un'idea allettante, ma la versione standard è già un prodotto più che all’altezza delle aspettative, soprattutto considerando che la PS5 ha appena iniziato a ricevere un ampio catalogo di giochi.

Distruggerà la vita sociale delle persone

Immagina la scena: hai regalato una PS5 Pro e il fortunato destinatario scompare dalla faccia della Terra per immergersi in mondi virtuali. Addio cene in famiglia, addio film insieme sul divano, addio chiacchierate e uscite. Se vuoi continuare a vedere il tuo amico o partner durante le feste, forse una console iper-coinvolgente non è la scelta migliore.