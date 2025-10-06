Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha ufficializzato il calendario delle uscite previste a ottobre 2025. Da segnalare Orbit Orbit - il fumetto scritto da Caparezza che uscirà a Lucca Comics & Games 2024 - e il primo volume della Stagione Due di Simulacri.
Simulacri – Stagione Due Vol. 1 – Bonaccia
La saga weird di Jacopo Camagni e Marco B. Bucci trova in questa seconda e ultima stagione la sua sconvolgente conclusione. Il tempo passa, ma certi incubi sono per sempre, e gli spettri che si trascinano dietro restano come tatuaggi indelebili scavati nell’anima. Dai tragici eventi di Pianosa sono trascorsi molti anni e Duccio, unico “sopravvissuto”, è ora un architetto di successo. Mentre si trova in trasferta in una tetra Venezia, sull’isola di Poveglia un gruppo di giovani content creator è a caccia di macabre leggende da dare in pasto ai followers. La loro storia e il passato di Duccio saranno destinati a intrecciarsi…
Dragonero – Il Risveglio del Rinnegato
Un’epica avventura firmata da Stefano Vietti ai testi e dalla coppia Riccardo Crosa e Alessandro Bignamini ai disegni, riproposta in una versione deluxe con l’inedita colorazione di Alessandra Baccaglini! Uno dei sette draghi rinnegati rimasti nell’Erondár improvvisamente si desta, portando morte e distruzione. Soltanto Ian Aranill, ultimo discendente di un’antica casata di Varliedarto, gli Uccisori di Draghi, è in grado di fermarne la furia devastatrice, ma a quale prezzo?
Tex – Mezzosangue
Torna l’appuntamento in libreria con il mitico volume strenna di Tex dal dorso rosso, questa volta dedicato a un’avventura magistralmente interpretata dalla coppia d’assi Ruju e Font! Edward Santos, pistolero e trafficante d’armi, si scontra con Tex! La sua banda viene distrutta e lui stesso, ferito, riesce a sfuggire alla morte solo per un soffio. È il giovane meticcio Makua a trarlo in salvo. Mentre Tex è impegnato a far fronte alle scorrerie del ribelle Domingo, Santos si riprende e istruisce quasi per gioco il suo nuovo amico nell’uso della Colt…
Dylan Dog – Se la Notte Chiama – Variant Manicomix
L’inconfondibile tratto di Corrado Roi dà vita a questo terrore notturno dell’Indagatore dell’Incubo, in una storia della curatrice del personaggio Barbara Baraldi, che sprofonda Dylan in una fiaba nerissima, costellata di superstizioni, sinistre apparizioni e sanguinari omicidi. Siobhan soffre di sonnambulismo. Tutto è cominciato da ragazzina, quando si è persa in un bosco lontano da casa. Da allora, sostiene, è come se un’entità del bosco sia tornata indietro insieme a lei per perseguitarla. Per sciogliere il mistero, Dylan comincia le indagini nella remota e misteriosa cittadina di Wildsborough…
Non Lasciare la Mia Mano
Un’opera narrativa di grande respiro, in una trasposizione a fumetti che rende in maniera unica le atmosfere di questo grandissimo successo di Michel Bussi, scrittore di punta nel mercato editoriale internazionale. La cornice della paradisiaca isola tropicale La Réunion si contrappone a una vicenda dai molti lati oscuri. Il cadavere di Liane Bellion è sparito, ma ci sono segni di sangue nella sua camera d’albergo. Qualcuno giura di aver visto il marito, Martial, muoversi in modo sospetto… Bussi sonda le zone d’ombra dell’animo umano in un mystery colmo di imprevedibili colpi di scena.
Il calendario delle uscite Sergio Bonelli Editore di ottobre 2025
Dall'1 al 7 ottobre 2025
- Julia 325 – Cosa è Successo a Imogen Frost?
- Dampyr 307 – Lo Sciacallo
- Zagor 723 – Oscura Minaccia
- Zagor Speciale 41 – Amici per la Pelle
- Nottingham Volume3 – Robin
- Storia del West Presenta – Bella & Bronco 4 – Terra Selvaggia
- Tex Classic 224 – Il Ritorno del Drago
- Simulacri – Stagione Due Volume 1 – Bonaccia
- Senzanima Volume 2 – Fame – Artist Edition
- Super Tex 48 – Duello al Tramonto
- Tex Willer Extra 18 – Gli Eroi di Fort Quitman
- Tex 780 - L'Argento di Socorro
Dall'8 al 14 ottobre 2025
- Dragonero – Mondo Oscuro 36 (149) – Il Respiro del Vuoto
- Mister No 50 5 – Mexico!
- Martin Mystere 428 – Le Pagine Perdute
- Dragonero – Il Risveglio del Rinnegato
- Zagor Classic 68 – La Dea Nera / Natale Calibro ’45
- Tex Collezione Book 7 - Il Patto di Sangue
Dal 15 al 21 ottobre 2025
- Dylan Dog – I Racconti di Domani 6 – Domani Andrà Meglio
- Dylan Dog Oldboy – Nuova Serie 4 – Il Mondo di un Sogno Migliore
- Nathan Never 413 – Giustizia Cieca
- Tex – Mezzosangue
- Tex Classic 225 – Il Vendicatore
- Tex Willer 84 – Piramide di Morte
- Tex Nuova Ristampa 522 – I Cacciatori di Bisonti
Dal 22 al 31 ottobre 2025
- Dylan Dog – Se la Notte Chiama
- Dylan Dog – Se la Notte Chiama – Variant Manicomix
- Il Commissario Ricciardi 11 – Il Purgatorio dell’Angelo
- Ken Parker 7 – Sotto il Cielo del Messico
- Non Lasciare la Mia Mano
- Tutto Tex 655 - Inferno a Oil Springs
- Tex - Capitan Jack (Edizione Limitata e Numerata)
- Dylan Dog 470 - Una Forma Reversibile di Morte
- Gatti Neri Gatti Bianchi
- Orbit Orbit (edizione cartonata)
- Orbit Orbit (edizione brossurata)