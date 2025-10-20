Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per ottobre 2025. Da segnalare il volume What If...? che raccoglie gli incontri fra i personaggi Disney e quelli Marvel e le nuove edizioni di Topolino e Minnie In Casablanca e Topo Maltese Una Ballata Del Topo Salato.

Le Storie di Topolino 4 - Foglie Rosse

Prodotto in caricamento

È autunno, tempo di… Foglie rosse, la saga scritta e disegnata da Claudio Sciarrone che racconta l’amicizia di un gruppo di ragazzini dei giorni nostri e l’incontro con un personaggio misterioso che cambierà la loro vita, tra corse in bici nel bosco, misteri da svelare e minacce da sventare. Preparatevi a salvare la Terra e a pedalare verso l’avventura insieme a Tip, Tap e la loro band musicale!

Topolino – Le Tavole Domenicali di Floyd Gottfredson Volume 1: Topolino Contro Wolf

Prodotto in caricamento

La collana cronologica di Floyd Gottfredson si arricchisce di un nuovo tassello con questa prima raccolta di strisce domenicali a colori. Tra gag esilaranti e irresistibili scene d’azione, ricordiamo, oltre alla storia che dà il titolo al volume, Il ritratto di Minnie, che introduce Tip e Tap, e Topolino al lago Polveroso, in cui Orazio subisce una radicale trasformazione! Indimenticabili anche le avventure in cui è coprotagonista Paperino, o quella con il cavallo Piedi Dolci. Restaurate nei tratti e nei colori, le strisce sono accompagnate da pagine di commento e approfondimento.

What If...?

Prodotto in caricamento

E se… il simpatico e irascibile Paperino si trasformasse nel ferocissimo mutante artigliato Wolverine? E se… Minni fosse in grado di volare come Capitan Marvel? E se… Topolino e i suoi amici diventassero i Fantastici Quattro? Questo imperdibile volume raccoglie tutte le storie crossover prodotte da Marvel in collaborazione con Disney. Grazie a personaggi memorabili e a un team di autori molto talentuosi, gli appassionati del fumetto potranno apprezzare la contaminazione tra i due universi con esiti divertenti e inaspettati. A completare il volume, le interviste agli autori con approfondimenti sui dietro le quinte delle storie.

Il Ritorno Di Superpippo

Prodotto in caricamento

È l’eroe mascherato per eccellenza di Topolinia: è geniale, buffo, pieno di risorse e… di noccioline! Superpippo è appena tornato alla grandissima sul settimanale "Topolino" con due storie eccezionali: Il pippide più potente al mondo e Scatenatamente Superpippo, qui pubblicate insieme in un unico volume ricco di approfondimenti con i due super-autori.

Topolino e Minnie In Casablanca

Prodotto in caricamento

Nuova edizione da collezione dedicata a uno dei capolavori del fumetto firmato da Giorgio Cavazzano, qui in veste di autore completo di un elegantissimo remake-omaggio a un grande classico del cinema dell’età d’oro di Hollywood. Indimenticabili tavole in bianco e nero reinterpretano la pellicola di Michael Curtiz con i personaggi principali del mondo topolinese, raccontando una storia che parla di solidarietà, amore, amicizia, lealtà e speranza. Completa il volume un approfondimento che valorizza scene e dettagli di una storia capace di affascinare e sorprendere a ogni rilettura.

Il calendario completo delle uscite Panini Disney di ottobre 2025

09 ottobre 2025

16 ottobre 2025

23 ottobre 2025

31 ottobre 2025