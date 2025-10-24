NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming a novembre 2025. Da segnalare All Her Fault con Dakota Fanning e la Stagione 4 di FBI.

ALL HER FAULT - 23 novembre

Adattata dal best-seller di Andrea Mara e prodotta e interpretata da Sarah Snook, vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards, nel suo attesissimo primo ruolo televisivo dopo “Succession”, All Her Fault è un thriller psicologico mozzafiato che porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando strati di inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette. Nel cast anche Jake Lacy e Dakota Fanning. Marissa Irvine arriva al numero 1800 di Hollow Road. È andata a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che lei conosce. Non è la tata. Non ha Milo con sé. In quel momento Marissa inizia a realizzare che suo figlio è scomparso.

THE WHITE QUEEN - 1 novembre

Ispirata alla trilogia di Philippa Gregory – La Regina della Rosa Bianca, La Regina della Rosa Rossa e La Futura Regina - la serie è ambientata durante la Guerra delle Due Rose e racconta l’intrecciarsi di tre donne diverse, ma implacabili allo stesso modo: Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson), Margaret Beaufort (Amanda Hale) e Anne Neville (Faye Marsay). In un’Inghilterra devastata dal conflitto dinastico, ciascuna lotta per aprirsi la strada verso il trono inglese tra matrimoni segreti, alleanze strategiche e giochi di potere.

FRIENDS - tutte le stagione dal 1° al 10 novembre

Fra le sitcom più iconiche e amate di sempre, creata da David Crane e Marta Kauffman e andata in onda per dieci stagioni dal 1994 al 2004, è diventata un cult anche per le nuove generazioni grazie al suo umorismo senza tempo e i suoi temi universali. Friends segue le vite di sei amici che affrontano insieme le sfide della vita, dell’amore e del lavoro a New York tra risate, legami profondi e momenti indimenticabili. A interpretarli, nomi che sono in breve diventati delle star mondiali: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

FBI QUARTA STAGIONE - 3 novembre

Un nuovo leader impulsivo e fuori dagli schemi guida la Fly Team in una serie di missioni ad alto rischio in Europa, mentre affronta il suo passato e cerca giustizia per la morte del suo partner.

THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIME - 10 novembre

Il regista premio Oscar® Barry Levinson (Rain Man – L’uomo della pioggia) dirige Robert De Niro e Debra Messing in un gangster movie, ispirato a una storia vera. Nella New York di meta ‘900, Frank Costello e Vito Genovese sono due immigrati italiani cresciuti insieme ed entrambi sono diventati boss mafiosi. Quando Vito viene accusato di omicidio, è costretto a scappare in Italia e il comando del suo clan finisce nelle mani di Frank. Al suo ritorno, 8 anni dopo, Vito pretende di riavere ciò che era suo.