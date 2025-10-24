Netflix ha diffuso le novità in arrivo in streaming a novembre 2025. Da segnalare la prima parte della stagione finale di Stranger Things e Frankenstein di Guillermo Del Toro.

Stranger Things Stagione 5 Volume 1 - 27 novembre

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta.

Frankenstein - 7 novembre

Il regista premio Oscar Guillermo Del Toro adatta il classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione.

Mrs. Playmen - 12 novembre

Adelina Tattilo è Mrs. Playmen, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni ’70. Un’imprenditrice pionieristica in un’epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe; una cattolica devota, ma anche un’audace anticonformista, in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione femminile. Quando il marito, Saro Balsamo, la abbandona lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso, Adelina non si arrende. Reinventa Playmen trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all’avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell’epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l’establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo. Mrs Playmen: la storia di una rivista che ha riscritto le regole della società italiana.

Sesame Street - 10 novembre

In questa stagione, gli amici di Sesame Street sono pronti ad aiutare i più piccoli a riconoscere, comprendere e affrontare le loro emozioni. Insieme mostreranno come gentilezza e comprensione possano rendere ogni giorno più bello, che si tratti di imparare ad aspettare il proprio turno, rallegrare un amico o trovare soluzioni ai problemi con un sorriso.

Squid Games Stagione 2 - 4 novembre

Il fenomeno globale candidato agli Emmy® e premiato ai BAFTA Squid Game: La sfida torna per un'avvincente seconda stagione. Questa volta, 456 nuovi concorrenti affrontano prove estreme di strategia, alleanze e resistenza per aggiudicarsi un montepremi di 4,56 milioni di dollari che cambierà la loro vita. Ispirata all'iconica serie originale, e costellata di nuovi scioccanti colpi di scena e giochi inediti, la seconda stagione alza più che mai la posta in gioco. Affrontando continue eliminazioni, solo uno di loro raggiungerà la vittoria. Nuovi giocatori. Nuovi giochi. Nuove regole.