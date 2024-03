Proiettore 4K con soundbar e lo SCONTO del 25%!

Se i film sono la vostra passione e volete approfittare delle Offerte di Primavera Amazon per portarvi a casa un dispositivo per il vostro angolo home cinema, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa ottima offerta dedicata al proiettore con soundbar integrata ViewSonic X1000! Si tratta di un proiettore di qualità davvero unico nel suo genere, che originariamente sarebbe venduto al costo di ben 1.599€, ma che grazie allo sconto Amazon del 25% è oggi disponibile a soli 1.199€, il prezzo più basso di sempre!

Proiettore con soundbar ViewSonic X1000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il proiettore ViewSonic X1000 è un prodotto ideale per chi vuole rivoluzionare il proprio approccio all'home cinema. Dotato di risoluzione true 4K UHD e di un'ottica ultra corta, questo proiettore consente di posizionarlo proprio come una soundbar, senza la necessità di distanziarlo eccessivamente dalla parete su cui si proietteranno le immagini. Le immagini risultano di grandissimo impatto, con una diagonale massima fino a 100", raggiungibile con appena 38 cm di distanza dalla parete!

Il dispositivo include anche un sistema del suolo in stile soundbar da 40W, che al netto delle premesse non lesina affatto dal punto di vista della qualità acustica, montando al suo interno speaker prodotti da Harman Kardon, e capaci di garantire un suono cristallino che può facilmente riempire una stanza, garantendo così un "effetto cinema" di tutto rispetto.

Vi permetterà di accedere facilmente ai vostri contenuti preferiti online grazie a un'apposita app per la condivisione di file audio e video. Inoltre, potrà essere utilizzato come una tradizionale soundbar Bluetooth, offrendo un'esperienza completa di intrattenimento domestico.

Questo eccezionale proiettore ViewSonic X1000 è senza dubbio uno di quegli acquisti imperdibili per gli appassionati di cinema e non solo! Si tratta di un prodotto straordinario, forse uno dei più interessanti e convenienti tra le Offerte di Primavera Amazon. Vi consigliamo quindi di cogliere al volo questa occasione e di acquistarlo prima che le scorte terminino definitivamente! Lo trovate oggi a 1.199€ con lo sconto del 25%!

