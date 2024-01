SVENDITA TOTALE: Galaxy S24 a 120€ in meno!

I nuovi Galaxy S24 rientrano tra i migliori smartphone sul mercato, e rappresentano un'ottima scelta per chiunque cerchi un dispositivo di alta qualità. Oggi, tra le tante motivazioni per acquistarne uno, si aggiunge l'ottima offerta disponibile su Amazon. Nonostante la recente presentazione, è già possibile risparmiare sull'intera serie Galaxy S24 con sconti fino a 120€ su specifici modelli e versioni. Per esempio, Galaxy S24 Plus da 512GB presenta uno sconto immediato di 120€, permettendovi di acquistarlo a soli 1.189€ invece di 1.309€.

Vedi offerte su Amazon

Galaxy S24, perché approfittarne?

Acquistando uno dei nuovi Galaxy S24, avrete la possibilità di risparmiare su ciò che, per l'intero anno 2024, sarà tra i migliori smartphone Android sul mercato. Tuttavia, è essenziale tenere presente che i vantaggi offerti dalla promozione Amazon potrebbero esaurirsi in fretta, rendendo l'acquisto successivo un impegno più oneroso per il vostro portafoglio. Abbiamo già parlato di Galaxy S24 Plus, oggi è disponibile con uno sconto di 120€. Tuttavia, l'affare più vantaggioso si trova sul modello Ultra, il più ambito della serie, grazie al suo ampio display ora non più curvo e al comparto fotografico senza compromessi. Sulla versione da 1TB, è possibile addirittura risparmiare oltre 200€.

La serie Galaxy S24 rappresenta un passo avanti significativo introducendo il primo chip dedicato all'intelligenza artificiale, progettato per rivoluzionare l'esperienza d'uso degli smartphone. L'intelligenza artificiale è integrata in quasi ogni aspetto dello smartphone, migliorando la qualità delle fotocamere e offrendo funzioni di editing avanzato, precedentemente riservate solo a fotografi esperti.

Per completare l'offerta, Samsung solleva ulteriormente l'asticella con la sua nuova serie di punta, garantendo 7 anni di aggiornamenti e allineandosi così ai colossi del settore come Google e Apple.

Insomma, approfittando della vantaggiosa offerta Amazon di oggi è possibile risparmiare sull'acquisto di diversi modelli di Galaxy S24 e portarsi a casa uno dei migliori smartphone sul mercato a prezzo ridotto!

Vedi offerte su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!