Arriva “il Santo Graal” degli RPG dagli autori di The Witcher 3

The Witcher 3 Wild Hunt è sicuramente un gioco straordinario sotto una moltitudine di aspetti, in primis un’immersività davvero impagabile e un comparto tecnico ancora al top.

Del resto, parliamo di un franchise che è diventato anche un gioco di ruolo cartaceo e una serie TV di successo, tutti in grado di rievocare le atmosfere dei romanzi di Andrew Sapkowski.

E se l’ultima avventura di Geralt di Rivia approderà ben presto anche nella next-gen, tanto che gli autori hanno svelato tutto ciò che è necessario sapere sull’upgrade per le nuove piattaforme – sembra proprio che è in arrivo qualcosa di altrettanto grosso e interessante.

Come riportato da Wccftech, il director dell’acclamato The Witcher 3 ha annunciato un nuovo studio di sviluppo, nel quale darà vita al «Santo Graal dei giochi di ruolo per computer».

Come ricorderete, Konrad Tomaszkiewicz ha infatti lasciato CD Projekt Red l’anno scorso, non senza alcune polemiche, sebbene in un’intervista con GamesIndustry.biz ha deciso di chiarire i suoi piani futuri.

Tomaszkiewicz mira ad adottare un approccio più sperimentale e di squadra con il suo nuovo studio, chiamato Rebel Wolves.

Vogliamo sperimentare, spingerci in avanti, scoprire nuovi modi per raccontare storie tramite i videogiochi. Abbiamo pensato che fondare una nuova società, dove siamo noi a decidere tutto, ci darà la libertà di prendere i rischi necessari per realizzare queste ambizioni. […] Per creare grandi giochi, è necessario assoldare persone di talento e motivate, e dare loro lo spazio per crescere, sperimentare e pensare in modo creativo.

Rebel Wolves ha attualmente un nucleo di circa 12 sviluppatori, ma il piano è quello di espandersi fino a circa 80. Tomaszkiewicz ha anche sottolineato come i prossimi contenuti della compagnia saranno diversi da quelli di CD Projekt.

CD Projekt lavora con IP consolidate, noi volevamo creare il nostro universo, adattandolo alle nostre esigenze e preferenze. Inoltre, vogliamo lavorare su giochi più piccoli, in un team più piccolo, dove è più facile mantenere una visione coerente.

Ricordiamo che nella versione next-gen ufficiale di The Witcher 3 Wild Hunt in uscita prossimamente potrebbe inoltre venire incluse anche popolari mod per PC.

Nell’attesa i fan della saga potranno dirigere le loro attenzioni verso un vero e proprio peluche di Geralt, davvero imperdibile.