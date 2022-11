Apple Watch Series 7, super prezzo per il Black Friday 2022 di Amazon!

Mancano ancora un po’ di giorni all’effettivo Black Friday, fissato per il 25 novembre prossimo, ma già da questo momento Amazon sta proponendo delle offerte in anticipo, che ci accompagneranno fino al prossimo 28 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sugli smartwatch e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto Apple Watch Series 7.

Prima di addentrarci nell’offerta su Apple Watch Series 7, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Elegante e leggerissimo, Apple Watch Series 7 è disponibile in varie colorazioni e dimensioni (cassa da 41 o 45mm), non ché disponibilità della rete cellulare o solo GPS. Il dispositivo equipaggiato con il processore dual-core S6, basato sul chip A13, capace di eseguire tante operazioni a portata di mano. Ad esempio, diventerà il vostro compagno ideale durante gli allenamenti, dei quali può tenere traccia, ma è anche il vostro assistente per la salute, dal momento che monitora il vostro stato e soprattutto il vostro battito cardiaco, segnalandovi possibili problematiche o aritmie.

Oltre al sensore di battito cardiaco, Apple Watch Series 7 è dotato anche di ECG e un sensore di livelli di ossigeno, strumenti indispensabili per verificare se il vostro corpo non presenta problemi. Inoltre, Apple Watch Series 7 è perfetto anche per chi ha bisogno di essere sempre organizzato: il suo display può ospitare notifiche e promemoria, oltre ad accogliere chiamate facendovi da vero e proprio walkie-talkie, consentendovi di parlare anche quando siete lontani dal vostro iPhone, o di riagganciare in caso di disturbatori indesiderati.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa lo smartwatch Apple Watch Series 7 a partire da 389€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo smartwatch a un prezzo eccellente!

