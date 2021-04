Apple: offerte Esclusive da MediaWorld, ma solo per oggi!

La nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata “Buon Compleanno Apple“, valida solo per oggi, giovedì 1° aprile, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tanti prodotti della nota compagnia, tra i quali iPhone, Apple Watch ed accessori. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nel catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tra i vari prodotti attualmente in vendita a prezzo scontato vi segnaliamo in particolar modo l’APPLE iPhone 12 Pro 128GB in colorazione grafite, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.099€, rispetto ai 1.189€ di listino, per un risparmio reale di 90€. Il dispositivo è animato dal potentissimo processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone e supporta le reti 5G.

APPLE iPhone 12 Pro è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e con un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68). La tripla fotocamera da 12 MP con modalità Ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 3 e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps consente di scattare foto e registrare filmati con una qualità assolutamente di primo livello.

Ad accompagnare il reparto fotocamere troviamo anche uno scanner LiDAR che permette di misurare il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e venire riflessa, creando così una mappa di profondità dello spazio in cui vi trovate.

