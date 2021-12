Apple iPhone 13 a prezzo scontato su Amazon! Acquistabile anche a rate!

Se stavate cercando una buona occasione per acquistare il nuovissimo iPhone 13, la cui disponibilità non è ottimale a causa dell’attuale crisi dei semiconduttori, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, lo smartphone Apple iPhone 13, in diversi modelli, è attualmente acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon! Inoltre, è possibile pagarlo in cinque rate mensili uguali: senza interessi, spese e costi accessori, commissioni nascoste o altre verifiche.

Apple iPhone 13 presenta un sistema a doppia fotocamera con un’architettura diversa rispetto al passato con obiettivi ruotati di 45°, tra cui spicca il nuovo ultra-grandangolo in grado di catturare il 47% di luce in più, per foto e video migliori, mentre la nuova stabilizzazione ottica mantiene l’inquadratura ferma anche in movimento. Se siete appassionati di cinema e video, sarete felici di sapere che Apple quest’anno ha introdotto una modalità che consente di simulare la tecnica “rack focus“, che permette di spostare rapidamente la messa a fuoco da un soggetto all’altro, per risultati davvero superlativi.

Ad animare Apple iPhone 13 troviamo il nuovo e potentissimo SoC Apple A15, che offre una CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza e una grafica fino al 30% più scattante, al contempo garantendo un’elevata efficienza che andrà a riflettersi sul consumo di batteria. iPhone 13 è dotto di uno schermo Super Retina XDR, costituito da un pannello OLED da 6,1” a risoluzione 25323×1170 pixel (per una densità di 460 PPI) in gradi di raggiungere una luminosità massima di 1.200 nit per riprodurre al meglio i contenuti HDR.

Apple iPhone 13 è ora disponibile a soli 899€, contro i 939€ richiesti regolarmente per l’acquisto, con uno sconto del 4%, pari ad un risparmio reale di 40€. Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata anche a tutte le altre varianti di iPhone 13, tra cui iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, presenti su Amazon, anch’essere offerte a prezzo scontato!

