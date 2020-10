PS5 Remote Play, svelata la risoluzione massima (e tre novità)

Sony ha aggiornato oggi l’applicazione per il Remote Play dalle sue console al PC per introdurre il supporto a PS5.

Questa è solo una delle novità arrivate oggi come parte dell’approdo su PlayStation 4 dell’aggiornamento di sistema 8.00.

Mentre non è ancora possibile giocare in Remote Play da PS5 a PC, dal momento che la console non sarà disponibile prima del 12 novembre, l’applicazione rivela alcuni particolari molto interessanti.

In primis, la risoluzione massima: questa non è cambiata rispetto a PS4 Pro, che l’aveva già portata ai 1080p – confermati per PlayStation 5 – dopo che la console base era partita con un blando 720p.

Naturalmente, sarà possibile optare per 360p o 540p in caso di connessioni meno performanti, così come il 720p che rappresenta sempre un buon compromesso.

Non ci è dato sapere se la qualità video sia migliorata o meno, magari grazie ad un bitrate superiore che potrebbe ridurre il numero di artefatti sullo schermo.

Inoltre, è stata rimossa l’opzione per scegliere il frame rate tra 30 e 60fps, e questo potrebbe indicare che adesso la console sarà abbastanza potente da reggerne uno a prescindere, assecondando la realizzazione tecnica del gioco.

Infine, è stato introdotto il supporto all’HDR, sebbene sia richiesto un monitor HDR per lo sblocco e l’installazione della HEVC Video Extension «distribuita da Microsoft» su Windows.

Il Remote Play supporterà sia il DualShock 4 che il DualSense, ma presumibilmente, come da piani per la retrocompatibilità, il primo andrà soltanto per i titoli PS4.

Si tratta ad ogni modo della prima conferma della possibilità di usare il DualSense come un comune controller anche su PC, sebbene non siano state ancora chiarite le modalità del supporto.

Un altro piccolo step, ad ogni modo, verso PS5, dopo l’apertura di una libreria apposita per i giochi next-gen degli utenti sul sito PlayStation.