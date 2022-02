Apex Legends, il lancio su PS5 e Xbox Series X è sempre più vicino

Il lancio delle versioni next-gen di Apex Legends ormai sembra quasi una formalità: dopo essere state anticipate più volte dagli stessi sviluppatori, nelle ultime ore è emerso un altro importante indizio verso il loro imminente arrivo.

EA e Respawn hanno infatti ammesso in più occasioni di avere intenzione di accontentare gli utenti next-gen con una versione di Apex Legends dedicata, così da poter sfruttare pienamente il potenziale delle nuove piattaforme.

Proprio pochi giorni fa era infatti stata diffusa un’immagine per anticipare l’arrivo del titolo su PS5 e Xbox Series X, sebbene non sia stata ancora annunciata alcuna finestra temporale.

Non sembra però un caso che l’ultima indiscrezione arrivi proprio durante il giorno in cui si celebra il terzo anniversario del gioco, festeggiato dagli sviluppatori con ben tre Leggende gratis.

Gematsu ha infatti segnalato che l’ente di valutazione videoludico del Taiwan ha appena classificato le versioni native di Apex Legends su PS5 e Xbox Series X|S.

Ma non solo: anche il PEGI, il rating system adottato dalla maggior parte dei paesi europei, ha valutato con successo le versioni next-gen del battle royale, assegnandogli un’età consigliata dai 16 anni in su.

Apex Legends was also rated for PS5 and Xbox Series in Europe. pic.twitter.com/NrsZpXXR7d

— Gematsu (@gematsu) February 8, 2022