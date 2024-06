Nintendo World Championship: NES Edition è una sfida che non fa sconti

Il film era praticamente un grande spot per le console e i videogiochi Nintendo, tanto che all’interno era presente persino il Power Glove, che uscì poco dopo l’arrivo nei cinema della pellicola. Nel torneo visto nel film c’era però un fondo di verità, dato che all’epoca in America non era raro vedere competizioni legate ai videogiochi, soprattutto grazie al successo degli arcade.

Advertisement

Per festeggiare il suo centenario, nel 1989 Nintendo organizzò la Nintendo Challenge Championship, competizione che ebbe un grande successo e che spinse dunque la compagnia a organizzare l’anno dopo la Nintendo World Championship: evento ancor più in grande stile, toccò ben trenta grandi città americane e fu prodotta una speciale cartuccia dorata, contenente i titoli della sfida, che è oggi la più rara di tutta la collezione per il primo Nintendo 8-bit, tanto che nel 2021 ne è stata venduta una a 180 mila dollari.

Questo grande evento, che possiamo considerare un po’ il precursore degli attuali eSports, è la fonte d’ispirazione di Nintendo World Championship: NES Edition, titolo in arrivo per Nintendo Switch il prossimo 18 luglio.

Invitati da Nintendo, abbiamo potuto provarlo per circa un’ora e farci così un’idea di quali sono le sfide che i giocatori dovranno affrontare.

Sfide a 8 bit

Nintendo World Championship: NES Edition vuole riproporre lo spirito delle sfide tra giocatori che si respirava nei tornei a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e chi ha vissuto quell’epoca ricorderà la difficoltà dei giochi di allora, che nulla ha a che vedere con quella attuale. Ecco, vi anticipiamo che questo titolo non vuole fare sconti a nessuno, e per avere la meglio in certe prove bisognerà davvero essere estremamente allenati o talentuosi.

Il gioco presenta sfide tratte da alcuni grandi classici Nintendo: non mancano tutti e tre i primi capitoli di Super Mario Bros. per poi passare ai primi due Zelda, Metroid, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Excitebike e molti altri.

Fortunatamente, non tutte le prove sono proibitive, anzi. La prima modalità, dedicata al single player, permette di selezionare il gioco e di affrontare le varie sfide in ordine di difficoltà. I primi livelli sono davvero semplici, si tratterà ad esempio di raccogliere il fungo in Super Mario (e nel frattempo, se non avete ancora giocato al nuovo Super Mario Bros. Wonder, lo trovate su Amazon), di prendere il potere della Morph Ball in Metroid, di uccidere alcuni nemici in Kid Icarus e via così.

Ogni sfida completata ci premierà con delle monete che serviranno a comprare le sfide successive.

Lo scopo però non sarà semplicemente completare la sfida, ma farlo nel minor tempo possibile. A seconda del risultato finale al cronometro riceveremo una valutazione, che va da C, il livello più basso, fino a S, quello più alto. Nel mezzo ci sarà la possibilità di ottenere anche delle A, A+ e A++, ma vi confermiamo che, anche in una sfida in cui bisogna semplicemente arrivare in cima a una piattaforma in Super Mario Bros. 3, riuscire a ottenere S sarà piuttosto complesso e bisognerà imparare a gestire le tempistiche e i salti in maniera perfetta.

L'obiettivo è completare ogni sfida nel minor tempo possibile, e ci sono alcuni passaggi dove questo può essere follemente complesso.

Ovviamente la difficoltà aumenta anche con il grado della sfida; in ogni gioco, infatti, i livelli sono divisi a seconda della loro difficoltà, che va. Abbiamo provato una sfida in Leggendario, in cui bisognava completare un livello di Super Mario Bros. con Luigi scoprendo un percorso segreto in circa un minuto.

La difficoltà è alta e la precisione richiesta per alcuni salti e manovre era così millimetrica che non permetteva errori. Certo, se si sbaglia la prova non viene annullata, ma semplicemente il gioco riavvolge il tempo di un paio di secondi per farci continuare, tuttavia è ovvio che così si perde tempo, peggiorando sempre di più la valutazione finale.

Ad ogni modo, questa sfida si è dimostrata estremamente complessa e davvero difficile da completare, anche per dei giocatori abbastanza navigati.

Inutile dire che questo Nintendo World Championship: NES Edition non è allora un gioco per tutti, ma è dedicato agli amanti delle speedrun e a chi apprezza l’elevato tasso di difficoltà dei giochi del passato, dato che servirà davvero molto allenamento per completare alcuni livelli dalla difficoltà quasi proibitiva.

Fortunatamente, il gioco non lascia i giocatori soli a sé stessi, ma offre anche dei consigli e persino delle guide strategiche interne su come finire un livello nel miglior modo possibile – il tutto con uno stile artistico che ricorda le storiche riviste Nintendo degli anni ’90.

Il titolo svolge anche un ottimo lavoro nel gestire la sua interfaccia, che mostra sempre, in un breve filmato, lo scopo della sfida da affrontare e offre anche alcune informazioni storiche extra sui titoli da cui questa è tratta.

Come se non bastasse, tutti i giocatori potranno anche personalizzare il proprio profilo con frasi e immagine apposite, l’ideale per farsi conoscere durante le partite online e non solo.

Vinca il migliore: tra online e multiplayer locale

Il gioco offre poi diverse modalità sia per il single player che per il multiplayer. La sezione principale dedicata al giocatori in singolo di Nintendo World Championship: NES Edition vede oltre 150 sfide divise per ogni tipo di gioco presente in questa compilation. Più denaro si guadagna e più prove si riusciranno a sbloccare, per poi renderle disponibili anche in altre modalità.

Altra modalità single player è la World Championship, in realtà modalità multiplayer asincrona dove i giocatori dovranno competere tra loro in cinque sfide settimanali per vedere chi ottiene il punteggio migliore in una leaderboard condivisa con tutto il mondo. Ogni settimana le prove proposte andranno a cambiare.

Infine c’è la modalità Survival, che ci metterà contro i fantasmi di alcuni giocatori reali in una serie di tre sfide per otto partecipanti in stile battle royale.

Il meglio del divertimento si ha in multiplayer, dove si sfidano fino a otto giocatori in locale.

I primi quattro giocatori più veloci passeranno al secondo turno, e i primi due di questo nuovo turno arriveranno al terzo per poi stabilire chi sia il vincitore. Anche in questo caso ci saranno dei livelli di difficoltà che aumenteranno il grado di sfida dei bot.

Passando al multiplayer, in Nintendo World Championship: NES Edition sarà possibile giocare in locale fino a otto giocatori. Anche in questo caso si potranno affrontare sia una serie di quattro o di cinque sfide al livello di difficoltà desiderato insieme agli altri giocatori. Tutti giocano in contemporanea con lo schermo diviso in base al numero di partecipanti. Sarà anche possibile scegliere una singola prova su cui sfidarsi per vedere chi ne sarà il campione.

Ovviamente, il divertimento massimo è dato dal multiplayer e anche in questo caso la scelta dei vari livelli di difficoltà permette anche ai meno abili di divertirsi con questo gioco, quando non si vuole fare sul serio e puntare ai record mondiali.

Da quanto visto, però, anche le varie modalità single player promettono già da questa prova di intrattenere molto i giocatori, specialmente quelli che vorranno allenarsi per avere i migliori punteggi possibili in ogni prova.