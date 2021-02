L’Ansa spiega Mario Draghi con Super Mario, “l’idraulico che risolve problemi”

Un articolo pubblicato sul sito dell’Ansa ha accostato Super Mario, l’iconico personaggio Nintendo, a Mario Draghi, l’economista incaricato dal Presidente Sergio Mattarella di formare un governo tecnico-istituzionale a seguito dell’ultima crisi politica.

L’articolo traccia una storia della mascotte della Grande N, passando dalla genesi del nome (scelto per la somiglianza con il proprietario di un magazzino usato dai dipendenti all’epoca) e arrivando alle decine di declinazioni assunte negli anni: idraulico in Mario Bros., medico in Dr. Mario, pilota in Super Mario Kart, e via discorrendo.

Il «paffuto idraulico di Brooklyn, origine italiana» viene chiamato in causa non soltanto per un’assonanza col nome di Draghi, ma anche per le sue dedotte capacità di soluzione dei problemi, che a quanto leggiamo tornerebbero molto utili al Paese in questo momento storico.

Super Mario «si presta ironicamente a diventare alter ego ludico di Mario Draghi nel cui incarico di governo accettato con riserva gli italiani stanno sperando per l’uscita dalla crisi di governo».

«Super Mario Draghi del resto non è al debutto: già in passato l’omino con i baffoni, di mestiere idraulico, è stato accostato all’economista, certo per assonanza di nome ma anche per il concetto di ‘solving problem’ [sic] che hanno in comune, nel rispetto delle competenze: operaie il primo, di alta strategia il secondo», è l’associazione dell’Ansa.

Di certo in tanti, sentendo spesso chiamare Draghi “Super Mario”, si saranno chiesti il perché dell’uso di questo appellativo.

L’articolo va dunque letto in questo senso come una sorta di “guida” per utenti del web non avvezzi ai videogiochi, che hanno potuto non solo apprezzare quello che servirebbe all’Italia e al Presidente del consiglio in pectore per uscire dalla crisi, ma anche ciò che rende speciale una delle icone del gaming a livello mondiale.

Sono state tante le iniziative per celebrare i 35 anni di Mario, dalla collection composta da tre classici dell’era moderna fino ad un’edizione speciale di Nintendo Switch con i suoi colori.

Il prossimo appuntamento con la mascotte sarà, ovviamente, San Valentino, e in Giappone si stanno già scatenando con cioccolatini e oggettistica varia per i fan.