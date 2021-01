In Giappone, San Valentino si festeggia ovviamente con il cioccolato di Super Mario

Anche se ormai il 2020 e il 2021 ci stanno abituando (più o meno, ndr) a rivedere in larga parte le nostre abitudini, ci sono delle cose che non cambiano mai: tra queste, ad esempio, c’è il fatto che il 14 febbraio gli innamorati si divertano a celebrare la festa di San Valentino, scambiandosi regali e passando del tempo insieme. Così, se la vostra metà è amante dei videogiochi Nintendo, e in particolare di Super Mario, ecco che arriva dal Giappone un’idea per passare una serata davvero dolce, segnalata da Siliconera.

Nel suo Nintendo store ufficiale di Tokyo, ma anche nella sua controparte online, ecco che così la casa di Kyoto ha cominciato a vendere degli stampi per consentire di realizzare le proprie barrette di cioccolato dedicate all’idraulico più famoso dei videogiochi (e al Regno dei Funghi, ovviamente). Potrete così sbizzarrirvi tra blocchi “?”, tra Mario che salta a 8-bit, tra le immancabili stelline, i mattoncini e i funghi. Troppo standard? Allora ecco una proposta diversa, con i blocchi e i tubi che possono diventare tanto delle sagome per ulteriori cioccolati, quanto dei porta-muffin.

Vi è venuta voglia di cioccolato, vero?

Insomma, non scopriamo oggi che Nintendo sia essenzialmente uno stile di vita, in Giappone, e la grande N ne è ben consapevole, con la sua proposta di curiosi gadget sul mercato.

A tal proposito, ricordiamo anche che è in procinto di aprire nel Paese del Sol Levante il parco divertimenti interamente a tema Nintendo, che ha però dovuto rinviare il debutto a causa delle misure d’emergenza legate al COVID-19. Chissà, se magari riuscisse ad essere aperto a San Valentino, qualcuno potrebbe mettere insieme l’idea dei cioccolatini e quella di una scampagna a tema Mario Kart…