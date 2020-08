Prince of Persia Remake sbuca (di nuovo) su un negozio estero

AGGIORNAMENTO – il giornalista di Bloomberg Jason Schreier sembra aver confermato la solidità del rumor con un post sul suo profilo Twitter personale:

Video game retailers sure love leaking Ubisoft's surprise announcements https://t.co/3BP8pbgdBK — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2020

I retailer di videogiochi amano anticipare gli annunci a sorpresa di Ubisoft.

ARTICOLO ORIGINALE

Da mesi – per non dire anni – si parla di un nuovo capitolo della serie di Prince of Persia, sebbene al momento in cui scriviamo nessun annuncio ufficiale sia arrivato da parte di Ubisoft.

Le voci di un episodio della serie dedicata al Principe hanno iniziato a susseguirsi a inizio 2020, complice anche il video (ufficiale) relativo al reboot della serie mai nato noto come Prince of Persia Redemption. Anche l’account Twitter avvistato lo scorso maggio – chiamato semplicemente “Prince of Persia” – ha purtroppo portato a un nulla di fatto.

Il publisher e sviluppatore d’oltralpe non sembra infatti al momento intenzionato a dare un seguito alla serie di POP, concentrandosi sulla saga degli assassini grazie anche al prossimo e atteso Assassin’s Creed Valhalla.

Ora, però, una nuova indiscrezione giunge dal negozio online del Guatemala, il quale ha inserito un presunto “Prince of Persia Remake” nel proprio listino, atteso a novembre solo su console PS4 e Nintendo Switch. Poco sotto, lo screen della pagina prodotto, poi rimossa.

Ovviamente, non si tratta di una conferma ufficiale che un remake de Le Sabbie del Tempo è attualmente in lavorazione, bensì di un ennesimo rumor atto a riaccendere, seppure in maniera piuttosto flebile, le speranze degli appassionati, ormai orfani di nuove avventure in Persia da diversi anni. Che sia la volta buona? Chi vivrà vedrà.

L’ultimo avvistamento del Principe nel mondo dei videogiochi è avvenuto solo pochi mesi fa, in un cameo di Blades of Persia, l’evento di gioco cross-brand di For Honor a tema Prince of Persia, giocabile dal 12 marzo fino al 2 aprile scorso.