Breath of the Wild in Animal Crossing è la cosa più adorabile che vedrete oggi

Animal Crossing: New Horizons è ancora gettonatissimo tra i possessori di Nintendo Switch per essere un gioco uscito da quasi due anni, e tra l’altro recentemente ha anche ricevuto un nuovo DLC Happy Home Paradise, che ha rinvigorito l’interesse dei giocatori.

Animal Crossing si dia il caso che sia anche un laboratorio di creatività perfetto, fatto a posta per stimolare l’estro degli utenti in ogni modo. Fin da subito infatti i giocatori si sono cimentati in riproposizioni e creazioni di ogni genere, mettendo alla prova la propria inventiva.

Su Reddit adesso è apparsa una foto in cui è possibile osservare la creazione di un giocatore che ha ricreato uno dei luoghi più suggestivi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

L’utente in questione è Naydinfar-Crossing, il quale ha riprodotto fedelmente, usando gli strumenti che Animal Crossing mette a disposizione, una della zone di gioco più caratteristiche di Breath of the Wild.

Come potete osservare ci troviamo di fronte ad un’adorabile ricreazione del Bosco Perduto, che è sicuramente un luogo centrale e decisamente significativo nell’avanzamento della storia dell’ultima iterazione delle avventure di Link.

Il Bosco Perduto (escluso il suo centro) è caratterizzato da un’atmosfera tetra e inquietante, si tratta di un luogo in cui è difficile trovare la strada giusta e che inganna il giocatore a tal punto da rendere problematico l’avanzamento.

Sembra proprio che l’ambiente claustrofobico e tenebroso del Bosco sia stato perfettamente riprodotto, con l’utente che afferma che per ricreare questo luogo ha dovuto aspettare che capitasse un giorno con nebbia e neve nello stesso tempo.

A quanto pare su Animal Crossing è proprio possibile dar vita a qualunque cosa, insomma: bastano un po’ di creatività e ingegno.

Rimanendo in tema, proprio Animal Crossing ha ricevuto da poco tempo un aggiornamento che risolve un glitch particolare, oltre ad una corposa patch che ha risolto dei problemi presenti nel DLC Happy Home Paradise.

Se volete saperne di più sullo stato di Animal Crossing oggi, dopo l’aggiunta del DLC, vi ricordiamo di passare a dare un’occhiata al nostro speciale sul tema.