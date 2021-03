Animal Crossing diventerà un vero film horror (e sarà terrificante)

Animal Crossing: New Horizons è uno dei giochi Nintendo Switch più amati dall’utenza di tutto il mondo: il titolo ha infatti piazzato ben 13,41 milioni di copie nelle prime sei settimane di commercializzazione, diventando in breve tempo un fenomeno inarrestabile.

Nonostante si tratti di un gioco coloratissimo e con dei personaggi buffi a fare da contorno, in molti hanno sempre percepito un’insolita aura “inquietante” all’interno del gioco. Anche il regista di Hardcore Henry, Timur Bekmambetov, deve averla pensata in questo modo, visto che ha annunciato che adatterà il cortometraggio horror di Animal Crossing (diretto da Julian Terry) chiamato Don’t Peek in un vero e proprio lungometraggio.

Secondo Deadline, Bekmambetov – autore anche di Wanted e Abraham Lincoln: Vampire Hunter – prenderà le redini dell’adattamento cinematografico di Don’t Peek: questi vedrà la partecipazione di Majd Nassif per Bekmambetov Bazelevs, oltre a Pavel Bozhkov.

Don’t Peek è stato realizzato da un piccolo gruppo di persone utilizzando una fotocamera tascabile Blackmagic durante la quarantena dello scorso anno. La storia segue una giovane donna, interpretata da Katie Cetta, che “scopre uno spaventoso personaggio di un videogioco intento a varcare le soglie del mondo reale”.

Poco sotto, il filmato originale, presentato anche al festival SXSW 2021:

Nella nostra recensione del gioco, nella quale il titolo Nintendo si è aggiudicato un pazzesco 9.3, vi abbiamo detto che «Animal Crossing New Horizons rappresenta la perfetta summa di ciò che Animal Crossing è stato fino ad ora, riproponendo quanto di buono fatto dagli episodi precedenti e arricchendolo con nuovi contenuti e nuove meccaniche.»

Animal Crossing: New Horizons è in ogni caso disponibile in esclusiva su console Nintendo Switch e Switch Lite.