Ancora non avete preso PS5? Sappiate che Sony già pensa a PS6

Nell’ambito della sua più recente argomentazione contro l’acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, che si concentra in gran parte sull’IP di Call of Duty, Sony ha fatto riferimento alla “prossima generazione di PlayStation”, ossia PS6.

Molti potrebbero ritenere prematuro parlare di PlayStation 6, dato che PS5 ha appena compiuto due anni, ma il punto è che anche aziende come Sony devono avere una visione a lungo termine.

Come riportato anche da Game Rant, riferendosi all’offerta di Microsoft di mantenere Call of Duty sulle console PlayStation fino al 2027, Sony sostiene che al momento del lancio della prossima console PlayStation di nuova generazione avrebbe perso COD e la sua competitività nel settore sarebbe gravemente degradata.

In particolare, in base al contesto, sembrerebbe che PlayStation 6 sia prevista dopo il 2027, collocandosi forse in una finestra di lancio ideale nel 2028 o 2029.

Va notato che, in generale, il periodo di vita di una console è di circa 7 anni, sebbene molti ipotizzano che l’attuale generazione di console durerà più a lungo.

Ciò è dovuto all’impatto della pandemia sull’industria e al fatto che questa generazione è stata più “lenta” nel produrre giochi che sfruttano al meglio il suo hardware.

