Anche Wonder Woman ai The Game Awards 2020

A quanto pare, i prossimi The Game Awards saranno un evento realmente sorprendente e ricco (ricchissimo) di ospiti speciali. Dopo Tom Holland, via Twitter è stato da poco confermato che anche l’attrice Gal Gadot condurrà parte della serata.

La Gadot è nota al pubblico di tutto per il mondo per vestire i panni di Wonder Woman all’interno dei vari cinecomic targati Warner Bros. e DC. Poco sotto, il post ufficiale che conferma la notizia:

Next Thursday, @GalGadot, star of the upcoming @WonderWomanFilm joins #TheGameAwards as a presenter. Streaming live December 10 everywhere. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6 — The Game Awards (@thegameawards) December 3, 2020

Giovedì prossimo, Gal Gadot – protagonista dell’imminente Wonder Woman 1984 – si unirà ai The Game Awards nelle vesti di presentatrice. In live streaming il 10 dicembre.

L’attrice è attesa al varco nel nuovo Wonder Woman 1984, secondo film standalone dedicato alla guerriera Diana Prince. Nel cast anche Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright.

In Italia il film uscirà il 28 gennaio 2021, mentre in America uscirà, in contemporanea,al cinema e sulla piattaforma HBO Max, il 25 dicembre 2020.

Ma non solo: il personaggio di Wonder Woman potrebbe apparire anche in Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo titolo d’avventura sviluppato da Rocksteady Studios e previsto nel 2022 grazie a Warner Bros. Interactive Entertainment, su PlayStation 5, Xbox Series X e PC Microsoft Windows.

Vi ricordiamo anche che SpazioGames sarà nella giuria specializzata che voterà i migliori giochi dell’anno ai The Game Awards. Tuttavia, il 10% dei voti sarà determinato dalle scelte del pubblico: trovate qui le indicazioni su come votare per far sentire il vostro parere, mentre qui trovate i nominati.

L’appuntamento con i The Game Awards è fissato per l’11 dicembre alle 1.00 ora italiana. Ricordate di seguirlo in diretta, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!