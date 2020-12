Da quando i The Game Awards si sono affermati, senza dubbio alcuno, come uno degli appuntamenti chiave del mondo dei videogiochi – andando a chiudere l’anno solare e a premiare i titoli migliori usciti nei mesi precedenti – Geoff Keighley ha sempre cercato di portare ospiti importanti sul palco della sua serata di gala.

Sappiamo che quest’anno, a causa del problema COVID-19, avremo dei TGA 2020 diversi dal passato, con l’evento che si muoverà in tutti i continenti su diversi palchi, ma non mancheranno i nomi di rilievo. Così, se lo scorso anno avevamo visto Vin Diesel, quest’anno avremo nientemeno che Tom Holland.

Tom Holland sarà ai The Game Awards

L’attore, noto anche e soprattutto per il suo ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, in questi mesi è stato impegnato anche a vestire i panni di Nathan Drake nel film di Uncharted.

Che sia lecito aspettarsi sul palco dei TGA qualche novità per la release del film dedicato alla saga di Naughty Dog? Siamo ovviamente curiosi di scoprirlo e di riferirvelo, quindi non perdeteci di vista.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020

Vi ricordiamo che SpazioGames sarà nella giuria specializzata che voterà i migliori giochi dell’anno ai The Game Awards. Tuttavia, il 10% dei voti sarà determinato dalle scelte del pubblico: trovate qui le indicazioni su come votare per far sentire il vostro parere, mentre qui trovate i nominati.

L’appuntamento è fissato per l’11 dicembre alle ore 1.00 italiane.