Anche The Guardian nomina il gioco dell’anno e stila la top 15 (con tante sorprese)

Ci sono tantissime sorprese nella classifica dei migliori 15 giochi dell’anno stilata da The Guardian per questo peculiare 2020. Come sappiamo, infatti, dicembre è il momento in cui si fanno bilanci sull’andamento dei dodici mesi precedenti, e i videogiochi non fanno eccezione: la nota testata britannica, che solo qualche giorno fa era stata derisa per il suo interesse a trattare i videogame con dei giornalisti dedicati, ha infatti deciso di nominare quelli che sono stati i titoli più rilevanti dei tempi recenti, e la sua chart è ricchissima di sorprese.

Ve la proponiamo integralmente di seguito.

Animal Crossing: New Horizons

I migliori giochi del 2020 per The Guardian

15. Spelunky 2

14. Among Us

13. Spiritfarer

12. If Found…

11. Spider-Man: Miles Morales

10. Fall Guys

9. Doom Eternal

8. Yakuza: Like a Dragon

7. Microsoft Flight Simulator

6. Kentucky Route Zero

5. Ori and the Will of the Wisps

4. Demon’s Souls

3. The Last of Us – Parte II

2. Hades

1. Animal Crossing: New Horizons

Come potete osservare, sono tantissime le chicche presenti nella classifica, che passa per Spelunky 2, per Spiritfarer, per If Found… e per Kentucky Route Zero, tra gli altri. Dibattuto in altre classifiche, è invece qui completamente assente Ghost of Tsushima, compare invece in top 5 l’ottimo Ori and the Will of the Wisps, mentre il premiatissimo The Last of Us – Parte II si accontenta della terza piazza, in favore dell’eccellenza di Hades e della medaglia d’oro ad Animal Crossing: New Horizons.

A proposito di questa prima posizione, The Guardian scrive:

Gioco star del lockdown, questo simulatore di una vita alternativa in un’isola deserta ha fornito spazio alla creatività di milioni di giocatori, consentendoci di divertirci con gli amici e di dare vita a una valanga di meme. È sempre stato un bel gioco, ma questa versione di Animal Crossing è arrivata al momento giusto, offrendo una fuga intrigante da un mondo reale che era diventato spaventoso e imprevedibile. Per molti, il 2020 sarà ricordato tanto quanto l’anno di Animal Crossing quanto quello della pandemia.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch e vi permette di creare un vostro alter ego mentre vi prendete cura di un villaggio da costruire, a partire dalla vostra casa, in un’isola deserta paradisiaca.

Potete anche andare a far visita a quelle dei vostri amici – e soprattutto per questo Animal Crossing: New Horizons è stato molto apprezzato durante la pandemia, con molte persone che si incontravano online non potendolo fare di persona.

Di questo, e di tante altre sfide che abbiamo vissuto nel 2020 e che videogiochi come quello di Nintendo hanno alleviato, abbiamo parlato oggi in una riflessione firmata dal nostro Marcello, che trovate qui.