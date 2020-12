Giornalista di Channel 4 sfotte il The Guardian perché scrive di videogiochi, l’industria gli risponde

I videogiocatori sono abituati a battutine di ogni sorta relative al loro medium preferito. Per qualche motivo che è difficile da inquadrare, infatti, alcuni traducono il “gioco” come attività esclusivamente puerile e, essenzialmente, come una perdita di tempo per chi non è cresciuto abbastanza – un’accusa che nessuno muoverebbe ad altre forme comunicative, come il cinema, che sono a loro volta ricreative.

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Alex Thomson, giornalista e presentatore presso Channel 4 News, che con un cinguettio molto discusso sul suo profilo Twitter ha annunciato di voler segnalare (scherzosamente) alcune assurdità che vede nei titoli assegnati ai giornalisti.

Dopo aver citato il “reality check correspondent” della BBC, che sarebbe chiamato a verificare la veridicità di ogni notizia, Thomson ha inserito nella sua lista quella che ritiene essere un’altra assurdità giornalistica, dal suo punto di vista:

Mi sono accorto che The Guardian ha un giornalista che scrive di videogiochi.

Morning – am starting an occasional series on bonkers journalist job titles. Hot on the heels of dear BBC’s « reality Check Correspondent » (all journalism is reality checking) I notice the Guardian has a « Video Games Editor ». — alex thomson (@alextomo) December 20, 2020

Come era lecito immaginarsi, il suo tweet non è invecchiato molto bene e ci sono molti membri dell’industria, giornalisti o meno, che hanno fatto notare come scrivere di videogiochi su una grande testata generalista sia estremamente giustificato, anziché assurdo.

Tom Warren di The Verge scrive «è stupido avere un giornalista dedicato alla più grande industria dell’intrattenimento al mondo? Ok boomer». Anche Geoff Keighley ha commentato, limitandosi a esprimere il suo disagio circa questa posizione con una (efficace) gif animata.

it’s bonkers to have an editor dedicated to the biggest entertainment industry in the world? Ok boomer. — Tom Warren (@tomwarren) December 20, 2020

Lucy O’Brien, giornalista di IGN per l’Australia, scrive «questo approccio è incredibilmente da 2001», mentre Cecilia D’Anastasio di Wired ed ex Kotaku commenta con un lapidario «ok boomer.» L’analista Matt Piscatella si congratula ironicamente per l’alto engagement ricevuto dal tweet, mentre il giornalista di The Indipendent Adam Smith fa notare che «il Regno Unito è il quinto più grande mercato di videogiochi al mondo, e chi ci lavora spesso viene sfruttato costantemente da grosse compagnie per realizzare i loro prodotti, che sono arte (e divertimento). Se nessuna di queste cose ti convince a leggere di videogiochi, allora non so cosa dirti.»

This is an incredibly 2001 take — Lucy O'Brien (@Luceobrien) December 20, 2020

ok boomer — Cecilia D'Anastasio (@cecianasta) December 20, 2020

Congratulations on the high engagement tweet. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 21, 2020

the UK is the fifth largest video game market in the world, and it's workers are constantly exploited by huge companies to make their products, which are art (and also fun!). If none of those things compell you to read about video games then I don't know what to tell you — Adam Smith (@adamndsmith) December 20, 2020

Dopo le tante reazioni, Thomson ha scritto che non diceva sul serio e voleva solo porre l’accento sui titoli assurdi in ambito giornalistico, tra i quali ha fatto rientrare anche questa figura dedicata ai videogiochi di The Guardian.

Yup – have explained it wasn’t serious – just to get people thinking about what mad job titles really are around . And they are, magnificently — alex thomson (@alextomo) December 20, 2020

Una precisazione che, comunque, non ha cambiato molto tra i commenti al suo tweet, che non è stato particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori, con qualcuno che ha fatto notare che non si sarebbe parlato di stramberia se il “video games editor” fosse stato “cinema editor”. E non possiamo dargli torto.