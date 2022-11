Anche Syphon Filter 3 sta per tornare, come svelato dalle rating board

Sembra che l’intera trilogia originale di Syphon Filter sia destinata a vivere una nuova giovinezza, attraverso PlayStation Plus Premium. A confermarlo è il fatto che anche Syphon Filter 3 – l’ultimo uscito sulla prima PlayStation – sia finito tra le pratiche da svolgere della rating board coreana, l’ente che si occupa di stabilire l’età ideale per la fruizione di un videogioco.

Prima di lui, anche Syphon Filter e Syphon Filter 2 erano stati valutati dalla medesima rating board, in vista dell’inclusione nel catalogo di PlayStation Plus Premium (potete abbonarvi su Amazon). Legittimo, quindi, attendersi che il terzo episodio stia seguendo lo stesso iter e sia solo questione di tempo prima che Sony porti l’avventura di Gabe Logan all’interno del suo abbonamento.

A notare la valutazione del gioco da parte della Game Rating and Administration Committee of Korea sono stati i colleghi del sito Gematsu, che hanno scovato il chiaro riferimento a Syphon Filter 3 per PS4 e PS5 tra i documenti dell’ente. In precedenza, come dicevamo, era accaduto lo stesso per gli episodi principali arrivati su PS Plus – e anche per Logan’s Shadow e Dark Mirror.

Syphon Filter 3 dovrebbe essere tra i prossimi classici in arrivo su PS Plus Premium

Erede di una saga fortunata che aveva avuto un discreto successo con i primi due episodi, Syphon Filter 3 uscì originariamente nel 2001 in Europa, portando i giocatori a vivere un’altra avventura tra fantapolitica e virus killer nei panni di Gabe Logan.

La saga, sviluppata da Eidetic (poi Bend Studio) si fece notare per le sue meccaniche da shooter in terza persona e l’impostazione cinematografica, ottenendo un posto tutto suo nel cuore degli appassionati. Non è un caso che Sony la abbia scelta tra le sue prime da riportare sotto i riflettori con PlayStation Plus – così come non è un caso che da tempo i fan si domandino se non sia lecito, prima o poi, aspettarsi un ritorno in grande stile di Logan e compagni.

Per ora, anche se Sony non si è ancora pronunciata in merito, sembrerebbe scontato il ritorno di Syphon Filter 3 almeno su PlayStation Plus Premium – il livello più alto del rinnovato abbonamento, che include anche i titoli in retrogaming e la possibilità di gioco in cloud.

Per orientarvi nella proposta del nuovo PS Plus, fate riferimento alla nostra guida. Qui, invece, la libreria completa di classici che trovate nell’abbonamento. Se, invece, siete poco agili con la saga Syphon Filter, trovate la recensione del secondo a firma del nostro Marcello Paolillo.