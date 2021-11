Anche PlayStation nei guai per discriminazione di genere

PlayStation 5 è ormai sul mercato da un anno esatto, rappresentando di fatto (o quasi) un netto taglio con il passato, grazie a tutta una serie novità nel campo del gaming che vedremo anche nel corso del prossimo anno.

I possessori di DualSense sono comunque a modo loro davvero soddisfatti delle performance della piattaforma nel suo primo anno di vita.

Del resto, PS5 ha da poco celebrato il suo primo compleanno anche in Italia una ricorrenza che ci ha già fatto sentire un po’ più vecchi, vista anche la continua carenza di scorte.

Vero anche che l’alto costo dei giochi PlayStation in versione fisica sta aiutando a mantenere in vita il mercato retail, nonostante tutto. Ora, però, sembra che una piccola bufera si sia abbattuta sul marchio PlayStation.

Come riportato da Kotaku, PlayStation sarebbe infatti stata infatti accusata da una ex dipendente di condotte discriminatorie e licenziamento senza giusta causa.

L’ex analista della sicurezza informatica di nome Emma Majo ha depositato una causa contro il colosso nipponico presso il tribunale della California.

Majo ha infatti denunciato una violazione dell’Equal Pay Act attualmente in vigore negli USA e sottolineando di come – a detta sua – Sony discrimini le dipendenti di sesso femminile, nei compensi e nelle promozioni, in una cultura del lavoro dominata dal sesso maschile.

La donna ha infatti riferito che nel suo dipartimento vi era una divisione di genere di circa 60-40 tra uomini e donne, perlomeno all’inizio del suo percorso professionale.

Ovviamente, come sempre accade in questi casi, sarà un’indagine a confermare eventuali responsabilità, che per ora restano assolutamente generiche.

Majo chiede un processo con giuria, mentre i rappresentanti di Sony non hanno risposto a una richiesta di commento.

