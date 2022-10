Gli amiibo di Splatoon 3 hanno finalmente una data d’uscita

Da quando Nintendo ha lanciato le sue statuette amiibo, ha visto il debutto di diverse proposte per i fan della saga Splatoon. La sua più recente uscita non poteva essere un’eccezione e finalmente in queste ore è stato confermato quando usciranno gli amiibo di Splatoon 3.

Queste statuette, che erano già state confermate a ridosso dell’uscita del gioco, non avevano ancora una finestra di lancio, che è stata però svelata oggi con un trailer. La buona notizia è che non dovrete aspettare molto a lungo: gli amiibo di Splatoon 3 escono l’11 novembre, peraltro a ridosso dell’atteso nuovo Splatfest in cross-over con Pokémon.

Al momento Nintendo non si è sbottonata troppo sui bonus concessi da questi amiibo, facendo sapere che potremo ottenere equipaggiamenti speciali per personalizzare i nostri Inkling e Octoling all’interno del gioco. Un assaggio di questi equipaggiamenti ci viene fornito dal trailer, che potete vedere di seguito.

Gli amiibo di Splatoon 3 portano con sé anche una importante novità in termini di rappresentazione: sono infatti genderless, proponendo un Inkling e un Octoling senza varianti che precisino – come accadeva in passato – quale sia il ragazzo e quale la ragazza.

Ad accompagnare i due splattatori abbiamo anche il divertente Salmonello, che ha conquistato rapidamente il cuore di chi ha giocato la campagna di Splatoon 3, diventando un’icona del titolo.

I nuovi amiibo di Splatoon 3, in uscita l'11 novembre

In precedenza, Nintendo aveva anche già confermato la piena compatibilità degli amiibo dei vecchi Splatoon, come vi avevamo spiegato nella nostra enciclopedia di Splatoon 3.

Accedendo all’hub nella piazza di Splatville è possibile farli riconoscere al gioco, ottenendo alcuni bonus da sfoggiare durante le partite. E, presto, potrete fare lo stesso anche con i nuovi amiibo.

Disponibile su Nintendo Switch dal 9 settembre scorso (potete acquistarlo su Amazon), Splatoon 3 è riuscito nell’intento di migliorare una formula che già funzionava, unica nel panorama degli sparatutto: come vi ha spiegato Valentino Cinefra nella nostra recensione, «al cuore pulsante d’inchiostro del multiplayer online, ancora più raffinato e profondo del solito, si unisce anche una modalità single player divertente e degna di questo nome».

Ora non resta che attendere al varco i nuovi amiibo per arricchire la collezione a tema Splatoon.