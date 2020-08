Amazon: tante offerte su giocattoli e gadget di Fortnite!

Fortnite è un videogioco che ha bisogno di poche presentazioni: il più celebre battle royale al mondo, firmato da Epic Games, consente ai giocatori di affrontarsi in una battaglia reale all’interno di una mappa che si restringe con il passare del tempo, con solo uno dei cento partecipanti che ne emergerà vincitore, sopravvivendo a tutti gli altri. La sfida competitiva online proposta da Fortnite è diventata così popolare che il videogioco è da considerarsi come un vero e proprio “palcoscenico virtuale”, considerando che al suo interno vengono anche proiettati in anteprima trailer di altre produzioni (come quelle cinematografiche) e che assistiamo a cross-over di marchi di ogni genere, presenti con skin per i personaggi che i giocatori possono portare a casa.

La fanbase di Fortnite è enorme e se anche voi ne fate parte, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon sta proponendo sulle sue pagine degli sconti dedicati a giocattoli e gadget a tema Fortnite. In precedenza, vi avevamo già segnalato le offerte dedicate specificamente ai fucili giocattolo Nerf (bazooka compreso!), un regalo ideale per far divertire i più giovani in modo assolutamente inoffensivo.

Tra i giocattoli in sconto trovate soprattutto Fortnite Turbo Builder Set, un set di costruzione dedicato ai più creativi, che contiene due personaggi alti 10 cm con articolazioni realizzate nel dettaglio, in modo che possiate posizionarli come preferite. Inoltre, nella scatola trovate ben 81 pannelli di costruzione, per edificare intorno ai due protagonisti uno scenario degno di Fortnite e che richiama quelli del gioco, oltre a 4 armi e 2 attrezzi che potete far stringere in mano ai personaggi. Vi raccomandiamo di approfittare della promozione quanto prima, per evitare che si esaurisca prima che possiate portare a casa questo giocattolo, ideale dagli otto anni in su.

Se, invece, cercate un giocattolo più semplice da regalare a un giovane fan di Fortnite, non possiamo che raccomandarvi il simpaticissimo peluche del lama, simbolo del gioco di Epic Games. Realizzato con licenza ufficiale, il Loot Llama è estremamente morbido e coloratissimo, proprio come nel gioco, ed è alto 7 cm, con tutti i dettagli ricamati con cura.

