Amazon: pistole e fucili NERF dedicati a Fortnite in forte sconto!

Aggiornamento 15 agosto: abbiamo aggiornato prezzi e offerte in evidenza, segnalando le nuove promozioni.

Fortnite è senza dubbio il battle royale più popolare in assoluto tra le tante proposte sul mercato dei videogiochi: il titolo firmato da Epic Games è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, con incassi miliardari e milioni di giocatori attivi in tutto il mondo sulle maggiori piattaforme. Ecco perché Nerf, marchio noto per le sue armi giocattolo con cui divertirsi nella realtà, ha deciso di dedicargli una serie specifica di accessori, riservati a tutti gli amanti della battaglia reale.

Se volete aggiungere le armi Hasbro Nerf di Fortnite alla vostra collezione, ora potete farlo approfittando di alcuni sconti speciali che vi consentono di risparmiare sul loro acquisto. Le promozioni sono proposte da Amazon, rivenditore noto per la celerità delle spedizioni e per l’assistenza post-vendita, che garantisce anche la restituzione del prodotto, in caso di non soddisfazione.

Grazie alle promozioni, potete portare a casa il fucile giocattolo Blaster Scar ufficiale di Fortnite, che include anche venti dardi e un caricatore da dieci, spendendo 47,49€, con un risparmio del 32%. Il giocattolo è impreziosito dalla presenza di un mirino che si può alzare con scatto e riprende fedelmente le fattezze dell’arma analoga presente nel videogioco. Lo sparo del dardo, inoltre, è motorizzato – ma ciò nonostante si tratta di un giocattolo utilizzabile dagli otto anni in su senza correre alcun pericolo (ma è sempre bene non mirare agli occhi o al viso, bambini!).

Viene proposto uno sconto anche per SP-L Blaster, la pistola a tema Fortnite, che viene fornita con sei dardi e caricatore da tre. In questo caso, la proposta di Hasbro Nerf è impreziosita dalla possibilità di rimuovere la canna simil-silenziatore, per trovare il miglior equilibrio (e il miglior look) alla vostra arma giocattolo. Il prezzo è di 21,26€, con un risparmio del 15% sul costo di listino normalmente proposto per questo modello.

Vi ricordiamo che siamo ancora in attesa di scoprire quando si terrà per l’Italia l’Amazon Prime Day, la speciale due-giorni di sconti del rivenditore per il mercato nostrano: indiscrezioni parlano del 5 ottobre, ma per ora le uniche certezze sono sulla data indiana.

Pistole e fucili Nerf di Fortnite in sconto

