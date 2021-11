Amazon Smart Air Quality Monitor: prenotalo ora e ricevilo al Day One!

Amazon ha presentato recentemente un nuovo dispositivo che pensa al vostro benessere, aiutandovi a capire qual è la qualità dell’aria presente nella vostra abitazione. Chiamato Smart Air Quality Monitor, l’articolo sarà lanciato ufficialmente il prossimo 8 dicembre al prezzo di 79,99€, ma potete già prenotarlo sin da ora per riceverlo comodamente a casa vostra per il Day One!

Amazon Smart Air Quality Monitor effettua una misurazione costante di cinque fattori importanti: particolato (PM), costituito da potenziali allergeni e irritanti; composti volatili organici (VOC), sostanze chimiche indesiderate che possono avere effetti negativi sulla respirazione; monossido di carbonio (CO), inquinante invisibile molto pericoloso; umidità e temperatura.

Amazon Smart Air Quality Monitor si interfaccia anche con l’assistenza vocale Alexa e tutti i dati raccolti possono essere consultati nell’app Alexa, la quale potrà fornirvi anche alcuni utili consigli per migliorare la qualità dell’aria. Associando il vostro Amazon Smart Air Quality Monitor a un dispositivo con integrazione Alexa potrete ottenere le informazioni sulla qualità dell’aria semplicemente chiedendole.

Amazon Smart Air Quality Monitor è molto semplice da configurare: basta collegarlo all’alimentazione, aprire l’app Alexa e aggiungere il dispositivo. In seguito, potrete visualizzare i dati inerenti alla qualità dell’aria in qualsiasi momento nell’app Alexa o chiederli direttamente tramite comandi vocali. Se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria, potete ricevere una notifica sul vostro telefono o un annuncio sui dispositivi Echo.

Insomma, Amazon Smart Air Quality Monitor si propone come un apparecchio utile come tutto l’anno e che vi aiuterà a migliorare la vita della vostra famiglia. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

