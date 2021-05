Epic Games Store, nuovo gioco gratis (ma per poco)

Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco riscattabile gratuitamente, un vero e proprio extra rispetto alle new entry ospitate dal servizio: stiamo parlando di Sludge Life, open world decisamente atipico disponibile ancora per sei giorni.

La piattaforma dei creatori di Fortnite, dedicata esclusivamente all’utenza PC, fornisce giochi a cadenza settimanale scaricabili senza alcun costo aggiuntivo (a condizione di essere abbonati), con picchi di proposte degni di nota e un’offerta generale davvero varia.

Nelle scorse settimane era stato annunciato un nuovo titolo misterioso, celato dall’ormai nota cassaforte che lo store ha mostrato in più di un’occasione. Adesso il mistero è stato svelato: si tratta di un big (com’era lecito aspettarsi) che accontenterà tutti i fan dei prodotti sportivi.

Epic Games Store ha inoltre dato il via ai Mega Saldi, con tanto di buoni sconto omaggio. L’iniziativa avrà una durata di quattro settimane, e per ogni codice speso per riscattare un gioco ne verrà fornito un altro per un successivo acquisto.

Sludge Life è un open world ambientato in un’isola segnata da un vandalismo diffuso e popolata da alcuni protagonisti decisamente fuori dalle righe, in grado di distinguersi grazie a un design davvero particolare.

Dotato di una visuale in prima persona, il gioco di Devolver Digital metterà i giocatori nei panni di Ghost, un writer con il sogno di entrare nell’olimpo degli artisti di strada.

Se volete farvi un’idea di cosa vi aspetta, date un’occhiata alla seguente descrizione fornita direttamente dagli sviluppatori:

«Giocare a Sludge Life vuol dire farsi una passeggiata in prima persona in un open world in cui il vandalismo la fa da padrone. Esplora un’isola inquinata piena di idioti stravaganti e un’atmosfera così pesante che si può tagliare con un coltello».

Il titolo è caratterizzato da una direzione artistica decisamente particolare, con una palette cromatica dalle tinte pastello e una grafica in cel shading che ben si adatta alle atmosfere proposte.

Sludge Life sarà disponibile fino alle ore 17:00 del 28 maggio e potrà essere riscattato senza alcun costo aggiuntivo, usufruendo del 100% di sconto. Se volete approfondire, trovate maggiori informazioni sulla pagina ufficiale.

Il prezzo di listino è di 11,99€, ma approfittando del regalo riservato a tutti gli utenti dagli autori di Fortnite potrete immergervi in questa irriverente avventura in modo totalmente gratuito.

Se le iniziative di questo genere non vi hanno mai convinto o se avete ancora qualche dubbio sui benefici riservati agli iscritti a Epic Games Store, potete approfondire l’effettiva portata del fenomeno dal 2018 ad oggi esaminando la lista completa dei giochi proposti.

L’azienda statunitense ha recentemente mostrato un notevole interesse per quanto riguarda le esclusive PlayStation da portare su PC: l’offerta rivolta al colosso nipponico per aggiudicarsi alcuni titoli first party ammonta a 200 milioni di dollari, ma Sony non è l’unico gigante del gaming ad essere coinvolto nel piano di acquisizione.

Se siete in cerca di giochi (gratis) con cui passare il weekend, vi interesserà sapere che Steam vi offre la possibilità di provare gratuitamente ben due FPS per tutto il fine settimana, che potrete eventualmente acquistare in seguito a prezzo scontato.