Amazon Prime Gaming, non solo giochi gratis: siglato un accordo calcistico

Amazon Prime Gaming ha scelto di firmare un accordo di sponsorizzazione con lo Stevenage FC, società calcistica non del tutto “stellare” come ci si potrebbe aspettare.

Restando in tema, gli appassionati di prodotti del genere sono in attesa di mettere le mani su FIFA 22, in arrivo il 1 ottobre.

Prime Gaming sta attualmente regalando due giochi, entrambi a tema bellico e disponibili fino ad agosto e settembre, in base a quello che sceglierete.

Gli iscritti al servizio hanno ancora tempo per riscattare i giochi gratis di luglio, tra i quali figurano anche Batman The Enemy Within e RAD.

Lo Stevenage FC è stato fondato nel 1976 nella città omonima e milita attualmente nella Football League Two inglese.

L’accordo siglato con la sezione gaming del gigante del delivery durerà fino al termine della stagione 2022/2023 e il logo di Prime Gaming apparirà sulle magliette in casa e in trasferta.

L’esordio ufficiale delle nuove divise è avvenuto il 23 luglio nella partita contro il Crystal Palace, e ha già riscosso una certa approvazione da parte dei tifosi (soprattutto tra quelli appassionati di gaming).

Il direttore dello Stevenage FC ha commentato come segue la notizia della partnership con Amazon Prime Gaming (via Eurogamer.net):

«Questo accordo con una delle compagnie più grandi del mondo è sicuramente eccitante. Proprio come dei veri gamer, abbiamo tutte le intenzioni di raggiungere il prossimo livello e di divertirci lungo il percorso».

Larry Plotnick, general manager di Prime Gaming ha dichiarato che «la partnership con lo Stevenage ci rende felici. Il club è ambizioso, innovativo e focalizzato sui consumatori, esattamente come il nostro servizio».

