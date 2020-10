Amazon Prime Day 2021: FIFA 21 con aggiornamento per PS5 a soli 49,99€!

Tanti videogiochi in offerta con il Prime Day 2020 e ovviamente non poteva mancare il simulatore calcistico per eccellenza: FIFA 21! Il titolo targato EA è infatti proposto a soli 49,99€ (invece che i consueti 69,99€), con tanto di upgrade per la versione next-gen di PS5!

Non dimenticate ancora una volta che l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, per cui vi suggeriamo di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, anche considerando che se non siete ancora abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

FIFA 21, nuovo videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021, è disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre di quest’anno su PS4, Xbox One e PC. Successivamente il titolo è atteso anche su PS5 e Xbox Series X|S. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Nella nostra recensione (con video) vi abbiamo spiegato che «FIFA 21 è un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo. Tenendo presenti le sue prerogative, l’obiettivo è centrato, sebbene questo aumento del ritmo comporti l’esposizione ad alcune imperfezioni e comportamenti innaturali quando si guarda al FIFA gioco di calcio e non al FIFA gioco e basta. »

