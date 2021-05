Amazon Gaming Week: sconti sino al 43% sugli accessori gaming SteelSeries

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 16 maggio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di accessori gaming realizzati da Steelseries.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il mouse da gaming SteelSeries Rival 310, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli 69,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 30€.

Il dispositivo è equipaggiato con il sensore ottico TrueMove 3 che offre una sensibilità fino a 12.000 DPI e 350 IPS, pensato per gli eSport. Da 3.500 a 12.000 DPI, il sensore utilizzata un’avanzata riduzione del jitter che produce movimenti naturali senza rallentarne i tempi di risposta.

Il mouse gaming SteelSeries Rival 310 è molto comodo da impugnare, grazie al suo design ergonomico con una parte laterale gommata che garantisce un’estrema stabilità e durata nel tempo. Inoltre, il dispositivo, in virtù dell’impiego di materiali leggeri e resistenti, pesa appena 90 grammi.

Dato che si tratta di un prodotto pensato per videogiocatori, non poteva di certo mancare un sistema di illuminazione RGB, in questo caso PRISM Lighting, che permette di personalizzare i colori anche in base agli eventi che accadono in-game.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

